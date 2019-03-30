HABER

Palet fabrikasının açık depo alanında yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 01:50 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet ve ahşap kapı üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.

Palet fabrikasının açık depo alanında yangın çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet ve ahşap kapı üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürürken, alevler havadan görüntülendi.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi 3207 Sokak üzerinde bulunan palet ve ahşap kapı, mobilya üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan fabrikanın bahçesinde bulunan malzemelerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ara ara alevlenerek kontrolden çıkan yangının söndürülmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Çevre ilçelerden de olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangının çıktığı depo alanındaki alevler havadan görüntülendi.

Palet fabrikasının açık depo alanında yangın çıktı

Palet fabrikasının açık depo alanında yangın çıktı

Palet fabrikasının açık depo alanında yangın çıktı

PARTNERMahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...Mahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...
Gebze'de kapı ve palet imalathanesinde yangın (1)Gebze'de kapı ve palet imalathanesinde yangın (1)
Adana'da bar önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralıAdana'da bar önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

Mansur Yavaş'tan canlı yayında oy çağrısı

Mansur Yavaş'tan canlı yayında oy çağrısı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yok böylesi! Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

İzmir'de şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Turizm sezonu öncesi uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Çocuk adam gerçek oldu! Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.