HABER

Palet fabrikasının depo alanında çıkan yangın 3 saatte söndürülebildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 03:33 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet ve mobilya üretimi yapan fabrikada çıkan yangın yaklaşık 3 saatlik çaba ile söndürülebilirken, alevlerin sardığı yüzlerce palet ve ahşap kapı küle döndü.Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi 3207 Sokak üzerinde bulunan palet, ahşap kapı e mobilya üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet ve mobilya üretimi yapan fabrikada çıkan yangın yaklaşık 3 saatlik çaba ile söndürülebilirken, alevlerin sardığı yüzlerce palet ve ahşap kapı küle döndü.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi 3207 Sokak üzerinde bulunan palet, ahşap kapı e mobilya üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan fabrikanın depo kısmında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yüzlerce palet ve ahşap kapının bulunduğu açık depo alanında kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

3 saat süren çalışmalar neticesinde yangın söndürüldü
Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile kontrol altına alınmaya çalışılan alevler büyüyünce Dilovası, Darıca ve Çayırova ilçelerinden de ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışmaları neticesinde yaklaşık 2 buçuk saat sonra alevler kontrol altına alındı. Yapılan çalışma neticesinde kontrol altına alınan alevler söndürüldü. 3 saat süren söndürme çalışmaları sonrasında yangının çıktığı alana giren iş makineleriyle küle dönen malzemeler, taşınarak tekrar alevlenmesi önlendi.

Ekipler inceleme başlattı
Çıkan yangında depo alanında bulunan yüzlerce palet ve ahşap kapı yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay yerinden incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Palet fabrikasının depo alanında çıkan yangın 3 saatte söndürülebildi

Palet fabrikasının depo alanında çıkan yangın 3 saatte söndürülebildi

Palet fabrikasının depo alanında çıkan yangın 3 saatte söndürülebildi

Palet fabrikasının depo alanında çıkan yangın 3 saatte söndürülebildi

Palet fabrikasının depo alanında çıkan yangın 3 saatte söndürülebildi

Palet fabrikasının depo alanında çıkan yangın 3 saatte söndürülebildi

Palet fabrikasının depo alanında çıkan yangın 3 saatte söndürülebildi

Palet fabrikasının depo alanında çıkan yangın 3 saatte söndürülebildi

Palet fabrikasının depo alanında çıkan yangın 3 saatte söndürülebildi

Palet fabrikasının depo alanında çıkan yangın 3 saatte söndürülebildi

Palet fabrikasının depo alanında çıkan yangın 3 saatte söndürülebildi

Palet fabrikasının depo alanında çıkan yangın 3 saatte söndürülebildi

Palet fabrikasının depo alanında çıkan yangın 3 saatte söndürülebildi

Palet fabrikasının depo alanında çıkan yangın 3 saatte söndürülebildi

Palet fabrikasının depo alanında çıkan yangın 3 saatte söndürülebildi

Palet fabrikasının depo alanında çıkan yangın 3 saatte söndürülebildi

Palet fabrikasının depo alanında çıkan yangın 3 saatte söndürülebildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

Mansur Yavaş'tan canlı yayında oy çağrısı

Mansur Yavaş'tan canlı yayında oy çağrısı

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gerilim tırmanıyor! ABD bir kez daha tehdit etti

Gerilim tırmanıyor! ABD bir kez daha tehdit etti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yok böylesi! Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

İzmir'de şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Turizm sezonu öncesi uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Çocuk adam gerçek oldu! Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.