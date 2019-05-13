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Palet yüklü tır devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 13:41 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği palet yüklü tır devrildi.

Palet yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği palet yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Suruç - Şanlıurfa yolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 44 PF 221 plakalı palet yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Yoldan geçerken kazayı fark eden sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlanan yolda, tırın çekici ile kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Palet yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Palet yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Palet yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Palet yüklü tır devrildi: 1 yaralı

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