HABER

Paletli ambulansla, hasta çocuğa 1 saatte ulaştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 14:11 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Sağlık görevlileri, hastalanan Eray Güllü'yü (4) karla kaplanan yolu paletli ambulansla 1 saatte aşarak, 30 kilometre uzaklıktaki hastaneye götürdü.
İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Zeynal Aslan mezrasında yaşayan Güllü ailesinin çocukları Eray'da sabah saatlerinde karın ağrısı ve yüksek ateş başladı. Ailenin durumu bildirdiği sağlık ekipleri kar nedeniyle kapanan yolu paletli araçla 1 saatte geçerek Eray Güllü'yü aldı. Ekiplerin Sincik Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Eray, acil serviste tedaviye alındı. Eray Güllü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERKardeşinin sapığı karşısına çıktıKardeşinin sapığı karşısına çıktı
Büyükada'da ormanlık alanda yangın (1)Büyükada'da ormanlık alanda yangın (1)
Büyükada'da ahırların olduğu bölgede yangın!Büyükada'da ahırların olduğu bölgede yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

O Ses Türkiye'de Nefes krizi! Görüntüleri sildirdi

O Ses Türkiye'de Nefes krizi! Görüntüleri sildirdi

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükada'da at ahırında yangın!

Büyükada'da ahırların olduğu bölgede yangın!

Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde

Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde!

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

TEM'de feci kaza! Metrelerce aşağı uçtu: 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Metrelerce aşağı uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.