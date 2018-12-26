HABER

Paletli ambulanslar acil hastalar için göreve hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 13:48 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren paletli ambulanslar, başkentte kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilmesi halinde, acil durumdaki hastalara süratle müdahale edilebilmesi için hazır bekletiliyor - Dr. Behlül Güneş: - "Yolların geçit vermediği durumlarda, yaşlı hastalara, bebeklere, kronik kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, astım gibi rahatsızlıkları bulunanlara, doğum vakaları ve trafik kazaları gibi olaylara paletli ambulanslarla ulaşıyoruz"

Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren paletli ambulanslar, başkentte kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilmesi halinde acil durumdaki hastalara süratle müdahale edilebilmesi için hazır bekletiliyor.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Türkiye genelinde yolu kapanan köy ve mezralarda kullanılan paletli ambulanslar, başkentte de kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz koşullarda hastalara süratle ulaşılabilmesi için 7 gün 24 saat hazır bulunuyor.

Çankaya ilçesindeki Oran istasyonu 112 Acil Servis ekibinde görevli Dr. Behlül Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar dolayısıyla yolların kapanması durumunda, ekiplerin zaman zaman hastalara ulaşmakta zorluk yaşayabildiğini belirterek, bu durumlarda paletli ambulansları kullandıklarını söyledi.

Acil durumdaki hastalara bir an önce ulaşmanın önemini vurgulayan Güneş, herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda ilk müdahaleyi yaptıkları hastaları paletli ambulanslarla hastanelere ulaştırdıklarını kaydetti.

Güneş, "Yolların geçit vermediği durumlarda, yaşlı hastalara, bebeklere, kronik kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), astım gibi rahatsızlıkları bulunanlara, doğum vakaları ve trafik kazaları gibi olaylara paletli ambulanslarla ulaşıyoruz." dedi.

PARTNERWhatsApp'tan gelen tehlikeye dikkat!WhatsApp'tan gelen tehlikeye dikkat!
Flaş gelişme... Gözaltına alındı!Flaş gelişme... Gözaltına alındı!
Etiyopya asıllı öğretmenden, MHP'ye üyelik başvurusuEtiyopya asıllı öğretmenden, MHP'ye üyelik başvurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
112 Acil Servis paletli ambulans Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

2019'da hayatımızda neler değişecek?

2019'da hayatımızda neler değişecek?

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görev süresi uzatıldı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görev süresi uzatıldı!

Fenerbahçe'den 3 transfer

Fenerbahçe'den 3 transfer

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Botan' kod adlı Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu

Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu

Konya merkezli operasyonda Türk Yıldızları'nda görevli hava pilot yüzbaşı da gözaltında!

Flaş gelişme... Gözaltına alındı!

Kritik bölgede görüntülendiler... Özellikleri inanılmaz

Kritik bölgede görüntülendiler... Özellikleri inanılmaz

Nazlı Ilıcak'a Erdoğan'a hakaretten hapis!

Nazlı Ilıcak'a Erdoğan'a hakaretten hapis!

Göçebe hayatların çadırda çetin kışı

Göçebe hayatların çadırda çetin kışı

Kurtlar İtalya'yı ele geçirdi, çare kangallar!

Kurtlar İtalya'yı ele geçirdi, çare kangallar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.