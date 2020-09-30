Palmeiras Giuliano'yu tranfer etmek istiyor

2017-2018 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Giuliano, sarı-lacivertlilerde bir sezon oynadıktan sonra Al-Nassr takımına 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Suudi Arabistan ekibiyle başarılı iki sezon geçiren Brezilyalı futbolcu, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla kulübü Al-Nassr ile yollarını ayırdığını açıkladı. Giuliano an itibarıyla serbest konumda bulunuyor.

ÜLKESİNE DÖNEBİLİR Mİ?

Brezilya basınındaki haberlere göre, 30 yaşındaki hücum oyuncusuyla Brezilya ekibi Palmeiras ilgileniyor. Palmeiras'ı harekete geçiren olay ise Giuliano'nun bonservisini eline alması ve serbest kalması.

FENERBAHÇE İSMİ GEÇTİ

Çok sıklıkla bahsedilmese de Giuliano'nun adı transfer döneminin başından beri ara ara Fenerbahçe'ye geri dönebileceği yönünde sarı-lacivertlilerle anılmıştı.

(AJANSSPOR)

