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Palmiye Yağı çiftliklerine zarar veren filin yeri değiştirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.12.2018 08:56 | Son Güncelleme

Endonezya'nın Açe bölgesindeki Subulussalam ilinde yabani bir fil, Açe Doğal Kaynakları Koruma Merkezi (BKSDA) görevlileri tarafından, Palmiye Yağı çiftliklerine zarar verdiği gerekçesiyle uyuşturucu iğneyle vurarak yakalandı.

Yakalanan 20 yaşındaki fil, farklı bir bölgeye nakledildi.

20 yaşındaki fil başka bir bölgeye nakledildi

İşte Endonezya'daki filin uyuşturulma ve taşınma sırasında çekilen kareler...

PALMİYE YAĞI NEDİR?

PALMİYE YAĞI NEDİR?
Bir tür Palmiye ağacı olan 'Elaeis guineensis'in meyvelerinden üretilen palmiye yağı, dayanıklı ve ucuz olması nedeniyle günümüzün en çok kullanılan bitkisel yağlarının başında geliyor.
Uluslararası çevre kuruluşu Greenpeace, süpermarket raflarında gördüğümüz ambalajlı ürünlerin yarısının palmiye yağı içerdiğini söylüyor.
Dünyada yağ üretimi için en verimli bitki olduğu belirten bu palmiye türünün yüzde 90'ı Endonezya ve Malezya'daki ekili alanlarda üretiliyor.
Palmiye ağaçları, kökenleri Batı Afrika'ya dayansa da, yağış miktarı ve sıcaklığın yüksek olduğu Asya, Kuzey ve Güney Amerika'nın farklı bölgelerinde de yetişebiliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Endonezya fil palmiye yağı

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