Palmiye Yağı çiftliklerine zarar veren filin yeri değiştirildi

Yakalanan 20 yaşındaki fil, farklı bir bölgeye nakledildi.

20 yaşındaki fil başka bir bölgeye nakledildi

İşte Endonezya'daki filin uyuşturulma ve taşınma sırasında çekilen kareler...

PALMİYE YAĞI NEDİR? Bir tür Palmiye ağacı olan 'Elaeis guineensis'in meyvelerinden üretilen palmiye yağı, dayanıklı ve ucuz olması nedeniyle günümüzün en çok kullanılan bitkisel yağlarının başında geliyor.

Uluslararası çevre kuruluşu Greenpeace, süpermarket raflarında gördüğümüz ambalajlı ürünlerin yarısının palmiye yağı içerdiğini söylüyor.

Dünyada yağ üretimi için en verimli bitki olduğu belirten bu palmiye türünün yüzde 90'ı Endonezya ve Malezya'daki ekili alanlarda üretiliyor.