HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Palu ailesi' davasında flaş gelişme! Biri açlık grevine başladı, diğeri tahliye edildi

'Palu ailesi' davasında flaş gelişme! Biri açlık grevine başladı, diğeri tahliye edildi

16.03.2021 17:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 12 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin Palu ailesi olarak bilinen 6 kişinin yargılandığı davada, tutuklu sanık Havva Palu'nun tahliyesine karar verildi. Öte yandan, Tuncer Ustael, "Ben açlık grevindeyim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 12 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin "Palu ailesi" olarak bilinen 6 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, suça sürüklenen çocuk F.P. ile tutuklu sanıklar İsa Palu ile Tuncer Ustael hazır bulundu. Sanıklar Ayşe Palu, Emine Ustael ve Hava Palu ise duruşmaya tutuklu bulundukları Gebze Kadın Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Dosyaya eklenen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, mahkeme başkanı Atilla Darı'nın reddine ilişkin talebin kabul edilmediği belirtildi.

Tanıkların dinlenmesiyle devam eden duruşmada söz verilen E.G.T, sanıklardan Havva Palu'nun teyzesi olduğunu ve Meryem Tahnal'ın ölümüne ilişkin herhangi bir bilgisinin olmadığını belirterek, sanıklarla arasında herhangi bir husumet bulunmadığını söyledi.

Tanık olarak dinlenen Havva Palu'nun yeğeni E.V. ise Meryem Tahnal'ın ölümüne ilişkin doğrudan bilgisinin olmadığını dile getirerek, "Olup bitenleri televizyondan izledim. Bilgim bu programlarla sınırlıdır. Teyzemle aramızda herhangi bir husumet söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Tanık ifadelerinin dinlenmesinin ardından söz verilen cumhuriyet savcısı, tanık Y.Ş. için oluşturulan talimat yazısının beklenmesine, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen yargılamaya konu eylemin birleştirilmesi hususundaki talebe olumsuz görüş bildirilmesini ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

TUNCER USTAEL: BEN AÇLIK GREVİNDEYİM

Söz verilen Tuncer Ustael, "Ben açlık grevindeyim. Bu nedenle kötü durumdayım. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

tt

Diğer sanıklar da tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tanık Y.Ş. hakkında yazılan talimat cevabının beklenmesine, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın Kocaeli'deki davayla birleştirilmesi konusundaki talebe olumsuz görüş bildirilmesine, tutuklu kaldığı süre ve yaşı dikkate alınarak sanık Havva Palu'nun tahliyesine ve diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

havva

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE DÜŞEN OLAYIN GEÇMİŞİ

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazı çalışmalarında da herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda, sanık Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'a yönelik "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Emine Ustael ile Hava, İsa ve Ayşe Palu, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapse mahkum edilmişti.

F.P, suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmesi kararıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların aynı avukat tarafından savunuldukları için yargılamada usul hatası yapıldığı gerekçesiyle bozmuş, sanıklar Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkmıştı.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı
Bodrum'da fırtına! Etkisini giderek artırdıBodrum'da fırtına! Etkisini giderek artırdı
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

BİM saat kaçta açılıyor? 2021 BİM açılış saati

BİM saat kaçta açılıyor? 2021 BİM açılış saati

16 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük koronavirüs tablosu

Günlük koronavirüs tablosu

Adliyelerde ilk kez işaret dili tercümanı istihdam edilecek

Adalet Bakanlığı duyurdu! Adliyelerde yeni dönem

Vize kalkıyor mu? Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a vizesiz seyahat için tarih verdi

Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a vizesiz seyahat için tarih verdi

Kocaeli'de korkunç olay! Evine hacze gelen avukatı öldürdü

Kocaeli'de korkunç olay! Evine hacze gelen avukatı öldürdü

Bodrum'da fırtına! Etkisini giderek artırdı, yelkenli karaya oturdu

Bodrum'da fırtına! Etkisini giderek artırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.