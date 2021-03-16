'Palu ailesi' davasında flaş gelişme! Biri açlık grevine başladı, diğeri tahliye edildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 12 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin "Palu ailesi" olarak bilinen 6 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, suça sürüklenen çocuk F.P. ile tutuklu sanıklar İsa Palu ile Tuncer Ustael hazır bulundu. Sanıklar Ayşe Palu, Emine Ustael ve Hava Palu ise duruşmaya tutuklu bulundukları Gebze Kadın Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Dosyaya eklenen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, mahkeme başkanı Atilla Darı'nın reddine ilişkin talebin kabul edilmediği belirtildi.

Tanıkların dinlenmesiyle devam eden duruşmada söz verilen E.G.T, sanıklardan Havva Palu'nun teyzesi olduğunu ve Meryem Tahnal'ın ölümüne ilişkin herhangi bir bilgisinin olmadığını belirterek, sanıklarla arasında herhangi bir husumet bulunmadığını söyledi.

Tanık olarak dinlenen Havva Palu'nun yeğeni E.V. ise Meryem Tahnal'ın ölümüne ilişkin doğrudan bilgisinin olmadığını dile getirerek, "Olup bitenleri televizyondan izledim. Bilgim bu programlarla sınırlıdır. Teyzemle aramızda herhangi bir husumet söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.