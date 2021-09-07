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Palu ailesi davasında karar açıklandı, Tuncer Ustael'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

07.09.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Palu ailesi davasında Tuncer Ustael'e ağırlaştırılmış müebbet, diğer beş sanığa ise 8 yıl 4 ay ile 14 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.

Palu ailesi davasında karar açıklandı, Tuncer Ustael'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Palu ailesi davasında Tuncer Ustael'e ağırlaştırılmış müebbet, diğer beş sanğıa ise 8 yıl 4 ay ile 14 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 13 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın bir sonuca varmaması üzerine Palu ailesi Atv'de gündüz kuşağında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programa çıkmış ve olay Türkiye gündemine girmişti.

Dosyanın tekrar açılmasıyla başlayan soruşturmada kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu Kocaeli'de; Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alınmıştı.

DHA'nın aktardığına göre mahkeme heyeti, Meryem Tahnal'ın hürriyetinden yoksun bırakılması ve kasten öldürülmesine yardım ettiklerine kanaat getirdiği Hava Palu, Ayşe Palu ve İsa Palu'ya 14 yıl 2'şer ay hapis cezası, Emine Ustael'e 12,5 yıl hapis cezası verdi.

Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Fatih Palu ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Üstsoy veya altsoydan birini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçunu işlediğine de kanaat getirilen Tuncer Ustael'e, bu suçu nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 4 yıl hapis cezası ve kredi kartının kötüye kullanılması suçundan 3 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme Şubat 2020'de de benzer bir karar vermiş fakat yapılan itiraz üzerine bir üst mahkeme olan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi tarafından incelenen dosyada, sanıklardan Ayşe Palu, İsa Palu, Hava Palu ve Fatih Palu'nun aynı avukat tarafından savunulması sebebiyle usulde yanlışlık yapıldığı kanısına varılmıştı.

Menfaat çatışması içerisindeki kişilerin mahkemede aynı avukat tarafından savunulmaması ilkesinden dolayı dosya, yeniden yargılama yapılması için Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderilmişti.

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