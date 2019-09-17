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'Palu ailesi' davasının 3'üncü duruşması

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce, Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal’ın (8) kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesinin yargılandığı davanın 3'üncü duruşması başladı.

'Palu ailesi' davasının 3'üncü duruşması

Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce, Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal’ın (8) kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesinin yargılandığı davanın 3'üncü duruşması başladı. Tutuklu sanıklar, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi’ne getirildi.
Kamuoyunda ‘Palu ailesi’ olarak da bilinen davanın 3’üncü duruşması Kocaeli Adliyesi’nde başladı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile avukatları katıldı. Aile üyeleri, geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasına arka kapıdan alındı.
Sanıklardan Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'ı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından yargılanıyor. İsa Palu ise kardeşi Meryem Tanhal'ın Tuncer Ustael tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirilerek öldürülmesi suçuna yardım', 'Meryem Tahnal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak'la suçlanıyor.
Diğer sanıklar Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan Fatih Palu'nun ise Meryem Tahnal'ın Tuncer Ustael tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirilerek öldürülmesi suçuna yardım' ve 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

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'Palu ailesi' davasının 3'üncü duruşması'Palu ailesi' davasının 3'üncü duruşması

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