HABER

Palu ailesi soruşturmasında çocuklara cinsel istismar araştırılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 12:23 | Son Güncelleme

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı, Palu ailesi soruşturmasında tutuklanan 6 isimden bir olan damat Tuncer Ustael'in, kayıp Meryem Tanhal'ın oğlu ile kendi 2 çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek, devam ettiğini açıkladı.

Palu ailesi soruşturmasında çocuklara cinsel istismar araştırılıyor

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı, Palu ailesi soruşturmasında tutuklanan 6 isimden bir olan damat Tuncer Ustael'in, kayıp Meryem Tanhal'ın oğlu ile kendi 2 çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek, devam ettiğini açıkladı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Palu ailesi ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada tutuklanan Tuncer Ustael'in, 11 yıl önce kızı Melike ile kayıp olan Meryem Tanhal'ın oğlu ve kendi çocuklarına yönelik cinsel istismarda bulunduğu yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği bildirildi. Savcılığın açıklamasında Meryem Tanhal ile 4 yaşındaki kızı Melike'nin cesetlerini bulabilmek için yapılan kazı çalışmalarından sonuç elde edilemediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Kamuoyunda 'Palu Ailesi Olayı' olarak bilinen olayla ilgili kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla yeniden basın açıklaması yapma gereği hasıl olmuştur. Kayıp olduğu iddia edilen Meryem Tanhal ile küçük kızı Melike Tanhal'ın kasten öldürülmesi iddiası ile Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ocak tarihinde kasten adam öldürme ve bu suça yardım suçlarından şüpheliler Emine U., Harun P., Ayşe P., İsa P., Hava P., Fatih P. ile kasten adam öldürme ve cinsel istismar suçlarından şüpheli Tuncer U. gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın selameti bakımından yayın yasağı konulmuştur. Gözaltı süresince kayıp Meryem'in cesedinin bulunabileceği şüpheli Tuncer U. tarafından gösterilen Körfez ilçesi Tütünçiftlik semtinde yapılan kazı çalışmalarında ve yaşı küçük Melike Tanhal'ın cesedinin gömüldüğü iddia edilen Sakarya ili Ferizli ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında cesetlere ulaşılamamıştır."
ERKEK TUTUKLUKLAR KANDIRA'YA, KADIN TUTUKLULAR GEBZE'YE GÖNDERİLDİ
Açıklamanın devamında da "Gözaltında bulunan şüpheliler savunmaları alındıktan sonra 13 Ocak tarihinde Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmiş, şüphelilerden Harun P. olay tarihinde cezaevinde olduğundan dolayı delil durumu itibariyle serbest bırakılmış, diğer şüpheliler 'kasten ve eziyet çektirerek Meryem Tanhal'ı öldürdükleri' iddiası ile Körfez Sulh Ceza Hakimliği'ne sorguya sevk edilmiş, yapılan sorgu sonucunda Körfez Sulh Ceza Hakimliği'nce Tuncer U., Emine U., Ayşe P., İsa P., Hava P. ve Fatih P. 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanmıştır. Şüpheliler Tuncer U., İsa P., Fatih P., Kandıra 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na, kadın şüpheliler Emine U., Ayşe P. ve Hava P. Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştur" denildi.
CİNSEL İSTİRMAR SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Melike Tanhal'ın öldürülmesiyle ilgili elde edilen delillerin Sakarya Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği belirtiken açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kayıp Meryem'in küçük kızı Melike Tanhal'ın öldürülmesi ile ilgili bu soruşturmada elde edilen deliller, suç yeri olan Sakarya ili Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Şüpheli Tuncer U.'nun daha önce İstanbul ili Başakşehir ilçesinde kapıcılık yaptığı sırada yanlarında bulunan kayıp Meryem'in oğlu küçük R.T.'ye yönelik cinsel istismar iddiası ve yine şüphelinin kendi çocukları E.S.U. ve Z.U'ya yönelik cinsel istismar iddiası ile ilgili soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir."

FOTOĞRAFLI

Palu ailesi soruşturmasında çocuklara cinsel istismar araştırılıyorPalu ailesi soruşturmasında çocuklara cinsel istismar araştırılıyorPalu ailesi soruşturmasında çocuklara cinsel istismar araştırılıyorPalu ailesi soruşturmasında çocuklara cinsel istismar araştırılıyor

PARTNERO dava yenidenO dava yeniden
Operasyona çıkan komandolar buz tutan dereden geçtiOperasyona çıkan komandolar buz tutan dereden geçti
Okuldaki tanktan yakıt sızdı, eğitime 1 gün ara verildiOkuldaki tanktan yakıt sızdı, eğitime 1 gün ara verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Gözaltına alınan Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

G.Saray'da ayrılık! Barcelona...

G.Saray'da ayrılık! Barcelona...

Türk Halk Müziği'nin duayen isminden üzen haber!

Türk Halk Müziği'nin duayen isminden üzen haber!

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.