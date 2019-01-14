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Palu ailesi soruşturmasında çocuklara cinsel istismar araştırılıyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 13:23 | Son Güncelleme

HARUN PALU BAKIMEVİNE ALINDI Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Palu ailesinin tüm bireylerinin tutuklanmasının ardından, ifade verdikten sonra serbest bırakılan ve yaşlılığı nedeniyle kendisine bakmakta zorlanan Harun Palu'nun durumu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce incelendi.

HARUN PALU BAKIMEVİNE ALINDI
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Palu ailesinin tüm bireylerinin tutuklanmasının ardından, ifade verdikten sonra serbest bırakılan ve yaşlılığı nedeniyle kendisine bakmakta zorlanan Harun Palu'nun durumu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce incelendi. Yetkililer, Palu'ya bakımevinde kalmayı önerdi. Palu, bu öneri üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait bakımevine alındı. Harun Palu'ya hem fiziksel hem de psikolojik olarak destek verildiği öğrenildi.

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