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Palu ailesi soruşturmasında çocuklara cinsel istismar araştırılıyor (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 15:16 | Son Güncelleme

KAZI ALANINDA YİNE KEMİK BULUNDU Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Palu ailesiyle ilgili soruşturma sürdürülürken, kayıp Meryem Tanhal'ın cesedinin Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine iş makinesiyle geniş alanda başlatılan kazı çalışmaları sürdürülüyor.

KAZI ALANINDA YİNE KEMİK BULUNDU Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Palu ailesiyle ilgili soruşturma sürdürülürken, kayıp Meryem Tanhal'ın cesedinin Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine iş makinesiyle geniş alanda başlatılan kazı çalışmaları sürdürülüyor. Daha önce çalışmalar sırasında bulunan ve hayvana ait olduğu sanılan kemik, incelenmeye gönderilmişti. Bugünkü kazı çalışmalarında ise bir kemik daha bulundu. 20- 25 santimetre uzunluğundaki kemik, olay yeri inceleme ekiplerince incelendi. Bu kemiğin de hayvana ait olduğu düşünülürken, incelenmeye Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

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