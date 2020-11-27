HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Palu ailesi ve damatlarının yargılanmasına başlandı

Palu ailesi ve damatlarının yargılanmasına başlandı

27.11.2020 18:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de 12 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal’ın kızı Melike Tahnal’ın Sakarya’da öldürülmesine ilişkin, Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael’in yargılanmasına başlandı.

Kocaeli’de 12 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal’ın kızı Melike Tahnal’ın Sakarya’da öldürülmesine ilişkin, Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael’in yargılanmasına başlandı. 12 Mart 2021 tarihine ertelenen davada duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan tutuklu sanık Tuncer Ustael savunmasında, “Cinayetlerin gerçekleştirildiğine ilişkin elimde 11 hafıza kartı vardı, Evime bomba attılar” dedi.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesi hakkında yargılandıkları mahkemece verilen karar bozuldu. Olayla ilgili süren soruşturmada kayıp Meryem Tahnal’ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul’da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alınmıştı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Palu ailesine çeşitli suçlardan hapis cezası verilmişti. Bu karar, aile bireylerinin aynı avukat tarafından savunuldukları ve bu nedenle ‘Usul hatası’ gerçekleştiği gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. 24 Kasım’da Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kayıp Meryem Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili görülen dava sonrasında annesinden 1 yıl sonra kaybolan ve Sakarya’nın Ferizli İlçesinde öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal’ın kızı Melike Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili dava ise bugün Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Davaya başka suçtan tutuklu sanık Tuncer Ustael Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, başka suçtan tutuklu bulunan Tahnal’ın teyzesi Emine Ustael, anneannesi Hava ve teyzesi Ayşe Palu ise cezaevindeki SEGBİS arızası nedeniyle davaya katılamadı. Davada, sanıklar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da hazır bulundu.

"Cinayetlerin gerçekleştirildiğine ilişkin elimde 11 hafıza kartı vardı, Evime bomba attılar"
Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin okunmasının ardından hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Tuncer Ustael, “O zaman Ferizli Kusça’da yaşıyorduk. Melike bizde kalıyordu ama annesi yoktu. Ben Melike’ye sahip çıktım, yanıma aldım. Onlara sahip çıktığım için Meryem’in eşi olan ve öldürülen Ahmet Tahnal’ın ailesi bana husumet oldular ve çocuğumu kaçırdılar. Buna rağmen Melike’yi kollamaya devam ettim. Ahmet Tahnal’ın yakınları ben evde yokken Melike’yi almışlar. Savcılığa gittim ve kayınvalideme neden çocuğu verdiniz diye bağırdım. Sadece Kusça’dan alındığını biliyorum. 2006’dan 2018’e kadar Palu, Tahnal ve Şipşak ailelerinin işlediği suçları öğrendim. Bütün suçları benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar. Cinayetlerin gerçekleştirildiğine ilişkin elimde 11 hafıza kartı vardı. Evime bomba attılar, evim kullanılamaz hale geldi. Bu sırada hafıza kartlarını kaybettim, böylece delillerim yok oldu. Melike’yi ben öldürmedim. Yaşamak istemiyorum, zaten ölüm için açlık grevine çıktım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum” dedi.

"Bana zorla imzalattılar"
Polislerin ifadesini kendilerinin yazdığını ve zorla ifadeye imza attırdıklarını iddia eden sanık Tuncer Ustael, “Yalan beyanda bulunmadım. Polisler ifadeyi kendi yazdılar, bana zorla imzalattılar. Maktulün öldürüldüğünü, Hava ve çocuklarının kefenlediğini, beraber gördüğümüze ilişkin beyanım olmadı. Kolluk kuvvetleri yazdılar, bana zorla imzalattılar” diye konuştu.
Savunma sonrasında söz alan Tuncer Ustael’in avukatı, sanığın savunmalarına katıldığını belirterek eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, maktul Melike Tahnal’ın ölümüyle ilgili devam eden davanın annesini Meryem Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili olarak Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davayla birleştirilmesi konusunda muvafakat istenmesine ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının talebi doğrultusunda davaya katılmalarına karar vererek duruşmayı 12 Mart 2021 tarihine erteledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Canan Kaftancıoğlu'nun eşine hırsızlık şokuCanan Kaftancıoğlu'nun eşine hırsızlık şoku
24 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!24 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Alışveriş çılgınlığı koronavirüs dinlemedi! Akın ettiler

Alışveriş çılgınlığı koronavirüs dinlemedi! Akın ettiler

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Genç kadını adım adım takip etmişti! Mahkemeden flaş karar

Genç kadını adım adım takip etmişti! Mahkemeden flaş karar

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

'Palu ailesi' davasında Tuncer Ustael'den şoke eden sözler! 'Evime bomba attılar'

'Palu ailesi' davasında şoke eden sözler! 'Evime bomba attılar'

Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! O annenin cezai ehliyeti tam çıktı

Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! Mahkemede yeni detaylar ortaya çıktı

Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin motosikleti çalındı

Canan Kaftancıoğlu'nun eşine hırsızlık şoku

TBMM'deki dört partiden Fransa'ya 'Yukarı Karabağ' tepkisi

Meclis'teki dört partiden Fransa'ya sert tepki

Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir? Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kaç yaşında, nereli?

Varlık Fonu’na atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?

Terör örgütü PKK üyesi, Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi

Interpol yakaladı! PKK'nın kritik ismi Türkiye'ye getirildi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.