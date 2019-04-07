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Palu ailesinin yargılanmasına yarın başlanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2019 14:29 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce, Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike’nin (8) kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesinin yargılanmasına yarın başlanacak.

Palu ailesinin yargılanmasına yarın başlanıyor

Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike’nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; Hava- Harun Palu çifti ile çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael ile onun eşi Tuncer Ustael gözaltına alındı. Aile bireyleri, adliyeye sevk edilirken, baba Harun Palu dışında 6 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan fezleke, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan inceleme sonunda hazırlanan iddianame, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Cezaevinde tutuklu bulunan Hava Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael ile onun eşi Tuncer Ustael’in yarın Kocaeli Adliyesi’nde yargılanmasına başlanacak. Sanıklar için açılan davada Tuncer Ustael hakkında Meryem Tahnal’ı, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 20 Aralık 2008 tarihinde ’tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek’, ’Meryem Tahnal’a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak’, ’kişinin ölmesinden yararlanarak cep telefonunu çalmak’, ’cebir kullanarak birden fazla kişi ile Meryem Tahnal’ı hürriyetinden yoksun kılmak’ suçlarından; İsa Palu hakkında kardeşi Meryem Tanhal’ın Tuncer Ustael tarafından ’tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek suçuna yardım’, ’Meryem Tahnal’a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak’, ’cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçlarından; Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve suç tarihinde yaşı küçük olan Fatih Palu hakkında ise Meryem Tahnal’ın Tuncer Ustael tarafından ’tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme suçuna yardım’ ve ’cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: DHA

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palu ailesi palular

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