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Palu Belediye Başkanı AK Parti'li Ünalan'ın mazbatası iptal edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2019 19:51 | Son Güncelleme

ELAZIĞ’ın Palu Belediye Başkanı AK Parti'li Efrayim Ünalan'ın,  hakkındaki 2 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasının ardından mazbatası Yüksek Seçim Kurulu  (YSK) tarafından iptal edildi.

Palu Belediye Başkanı AK Parti'li Ünalan'ın mazbatası iptal edildi

Erkan BAY/PALU (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ’ın Palu Belediye Başkanı AK Parti'li Efrayim Ünalan'ın, hakkındaki 2 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasının ardından mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.
Palu ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Efrayim Ünalan'ın hakkındaki 2 yıl 6 aylık hapis cezasının geçen 19 Mart'ta 11'inci Yargıtay Ceza Dairesi'nce onanmasının ardından 4 Nisan günü aldığı mazbatası, YSK tarafından iptal edildi. 15 Mayıs'ta YSK tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi:
"Palu Belediye Başkanı seçilen Efrayim Ünalan'ın seçilmeye engel mahkumiyeti bulunduğundan, mazbatasının iptaline, karar örneğinin il ve ilçe seçim kuruluna gönderilmesine karar verilmiştir."
Palu’nun yeni belediye başkanı ise önümüzdeki günlerde belediye meclis üyeleri arasında yapılacak seçimle belirlenecek.

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