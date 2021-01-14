Palu davasında Tuncer Ustael'den ilginç çıkış: Benim öldürdüğüme dair kimin elinde delil vardır

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesi hakkında yargılandıkları mahkemece verilen karar bozuldu. Sakarya Bölge Mahkemesi 1. Ağır Ceza Dairesi tarafından, sanıkların tek avukat tarafından savunulmasının usule aykırı olduğu belirtilerek karar bozulduğunda sanıklar tekrar Hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tuncer Ustael, Ayşe Palu, Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu ve tutuksuz sanık Fatih Palu katıldı.

TUNCER USTAEL'İN TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ

Duruşmada söz alan sanık Havva Palu'nun avukatı Ercan Arı, "Daha önceki heyetinizce sanıkların mahrumiyeti karar verilmiştir. Bu karara katılan başkan olarak sizi ret ediyoruz. Az önce belirtilen tanıkların dinlenmesini biz de talep ediyoruz. Maktul savunmalarda belirtildiği şekilde Tuncer Ustael tarafından gömüldüğü anda hayatta olabilir ve bundan sonraki aşamada ölmüş olabilir. Bu durumdan şüpheden müvekkilimin yararlanmasını istiyoruz. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz" dedi.