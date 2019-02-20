Palu iddianamesi kabul edildi: Baldızını bağlayıp, tekmeleyerek öldürmüş

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike'nin (8) kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinden 6 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Tuncer Ustael'in (47), kayınpederinin cezaevine girmesini fırsat bilerek kapıcılık işini bıraktığı, kendisinin hoca olduğunu, cinleri bulunduğunu belirterek evlerine büyü yapıldığını ileri sürüp, Palu ailesine ait Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan 4 katlı bir bina ile İstanbul'daki bir daireyi üzerine geçirdiği belirtildi. Tuncel’in, Meryem Tahnal'ı ölen eşinin ailesine yerlerini söylediği için kış ayında ağaca bağlayarak aç bırakıp, tekmeleyerek öldürdüğü ifade edildi. Tuncer Ustael için iddianamede 'sadist ve hesapçı bir kişiliğe sahip' ifadeleri yer aldı.

Körfez ilçesinde 11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hava Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael gözaltına alındı. Palu ailesi adliyeye sevk edilirken, baba Harun Palu dışında bütün aile fertleri tutuklandı. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan fezleke, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan inceleme sonunda iddianame hazırlandı.

Tuncer Ustael hakkında Meryem Tanhal'ı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 20 Aralık 2008 tarihinde 'Tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek', Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak, kişinin ölmesinden yararlanarak cep telefonunu çalmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile Meryem Tanhal'ı hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından, şüpheli İsa Palu hakkında kardeşi Meryem Tanhal'ın Tuncer Ustael tarafından 'Tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek' suçuna yardım, Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından, şüpheliler Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve suç tarihinde yaşı küçük olan Fatih Palu hakkında Meryem Tanhal'ın Tuncer Ustael tarafından 'Tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme' suçuna yardım ve cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından cezalandırılmaları talebi ile Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldı.

CİNSEL İSTİSMAR İLE İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Tuncer Ustael'in, Meryem Tanhal'ın oğlu R.T.T., kendi oğlu E.S.U. ile kızı Z.U.'ya yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili soruşturma Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam ediyor. Meryem Tanhal'ın kızı Melike Tanhal'ın ölümü ile ilgili alınan ifadeler ise Sakarya Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 2 çocuğu bulunan Meryem Tahnal'ın 20 Kasım 2008 tarihinde Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek eşi Ahmet Tahnal ile eşinin akrabalarının uyuşturucu haplar ve iğneler vurmak suretiyle kendisini etkisiz hale getirerek başkalarına pazarladıklarını, organ ticari yaptıklarını, itiraz ettiğinde ölüm ile tehdit ettiklerini, bu duruma daha fazla dayanamadığı için İstanbul'dan Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oturan babası Harun Palu'nun evine döndüğünü söylediği belirtildi. Daha sonra eşi Ahmet Tahnal'ın da peşinden gelerek kendisini geri götürmek istediğini, babası Harun Palu ile eşi arasında çıkan tartışmada babası Harun Palu'nun eşini tüfekle korkutmak istediği sırada vurarak öldürdüğü ifade edildi. Bunun üzerine eşinin ailesinin kendisine cephe aldığını, uyuşturucu ve organ mafyası ile olan ilişkilerini başkalarına anlatmamaları için kendisini ölümle tehdit etmeye başladıklarını belirten Tanhal, eniştesi Tuncer Ustael ile kız kardeşi Emine Ustael'in kendisine sahip çıktığını, ölen eşinin ailesinden korktukları için evlerine gidemediklerini ve eniştesine ait arabanın içerisinde yaşadıklarını beyan ederek şikayetçi oldu.

22 Aralık 2008 tarihinde Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaatta bulunan erkek kardeşi İsa Palu ise ablası Meryem Tahnal'ın ölen kocası Ahmet Tahnal'ın akrabaları tarafından tehdit edilmelerinden dolayı evlerine gidemediklerini, eniştesi Tuncer Ustael'e ait araba içerisinde yaşadıklarını, 20 Kasım 2008 günü saat 02.00 sıralarında arabada uyudukları sırada ablası Meryem'in arabada olmadığını fark ettiklerini kaydetti. Palu, aramalarına rağmen ablalarını bulamadıklarını, ablasının savcılığa vermiş olduğu dilekçedeki şahıslar tarafından kaçırıldığını tahmin ettiklerini ifade etti. Bunun üzerine soruşturma açıldı.

AİLE ÜZERİNDE KORKU YARATTI, BİNALARI ÜZERİNE GEÇİRDİ

İddianamenin sonuç ve değerlendirme bölümünde ise, Ahmet Tahnal'ın ölümünün ardından kayınpederi Harun Palu'nun cezaevine girmesini fırsat bilen Tuncer Ustael'in İstanbul'da yaptığı kapıcılık işinden ayrılarak eşi ve çocuklarını Körfez ilçesine getirdiği belirtildi. Harun Palu'nun cezaevine girmesinin doğurduğu boşluktan yararlanan Tuncer Ustael'in asıl amacının kayınpederinin sahibi bulunduğu taşınmazları ele geçirmek olduğu kaydedildi. Tuncel'in, kayınvalidesi Hava, kayınbiraderleri İsa ve Fatih, baldızları Ayşe ve Meryem ile kendi eşi Emine'ye, öldürülen Ahmet Tahnal'ın yakınlarının kendilerini arayıp bulduklarında öldüreceklerini sıklıkla söyleyerek sürekli bir korku ve endişe yarattığı, kendisinin hoca olduğu, cinleri bulunduğunu, oturdukları evlerine büyü yapıldığını söyleyerek kayınvalidesi Hava Palu aracılığı ile kayınpederine ait Körfez ilçesindeki 4 katlı bir binayı ve İstanbul'daki bir daireyi üzerine devraldığı belirtildi.

ÇEKTİRDİĞİ KREDİYLE ARABA ALDI

İddianamede, Tuncer Ustael'in üzerine geçirdiği binaları sattığı, Tahnal ailesinin peşlerinde olduğuna diğer şüphelileri inandırıp kayınvalidesi Hava'dan bir miktar nakit para alıp, baldızı Meryem Tahnal'a da bir miktar tüketici kredisi çektirdiği, bu paralar ile Mercedes marka bir araç satın alıp, diğer şüphelileri ve maktulü bu araçta birlikte yaşamaya ikna ettiği bildirildi.

'SADİST VE HESAPÇI BİR KİŞİLİĞE SAHİP'

İddianamede, Tuncer Ustael'in özel bir nedeni olmadığı halde sadist ve hesapçı bir kişiliğe sahip olduğu ifade edildi. Tuncer Ustael'in baldızı Meryem'i öldürmeyi tasarladığı, önce Meryem Tahnal'ı ikna edip öldürülen eşinin ailesinin kendisinin peşinde oldukları ve tehdit ettikleri şeklinde gerçek dışı bir şikayet başvurusu yaptırdığı kaydedildi. Ustael'in ardından Meryem Tahnal'ı ikna edip aldığı ölüm aylığını çekebilmesi için Tahnal'ın annesi adına noterden vekaletname verdirdiği ifade edildi. Bu aşamadan sonra Meryem Tahnal'ı, Tahnal soyisimli aile bireylerine kendilerinin yerini söylediği bahanesiyle defalarca dövdüğü, Aralık ayında ağaca bağlayıp aç bırakarak hürriyetinden yoksun bıraktığı, bitkin şekilde yere düştüğü halde defalarca tekmeleyerek canavarca bir hisle öldürdüğü, cep telefonunu ve banka kartını çaldığı belirtildi.

KAYINBİRADERİNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDURDU

Tuncer Ustael'in, olayın ardından kayınbiraderi İsa Palu'yu Körfez Adliyesi'ne götürüp şüpheleri kendilerinden uzaklaştırmak ve soruşturmayı yanlış bir yöne sevk etmek amacıyla Meryem Tahnal'ın eşinin akrabaları tarafından kaçırılmış olabileceği şeklinde bir şikayet başvurusu yaptırdığı kaydedildi. Tuncel’in, Meryem Tahnal'ı öldürdükten 4 gün sonra çaldığı banka kartını İsa Palu'ya verip hesabından 220 TL çektirerek kredi kartının kötüye kullanılması suretiyle haksız menfaat temin etmek suçunu da işlediği belirtildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında ilk duruşma 8 Nisan tarihinde görülecek.