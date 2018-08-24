"Palu Tarihine Sahip Çıkıyor" projesi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, "Palu Tarihine Sahip Çıkıyor" projesinin tanıtım etkinliği düzenlendi.

Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'ndeki program, Palu Kalkınma Tanıtma ve Eğitim Gönüllüleri Derneği'nin proje kapsamında hazırladığı "Palu tanıtım filmi" gösterimi ile başladı.

AK Parti Elazığ Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Bulut, burada yaptığı konuşmada Palu kültürünün çok köklü bir geçmişinin olduğunu söyledi.

Tarihi Palu ilçesinin, Anadolu'nun küçük bir kopyası olduğunu ifade eden Bulut, "İlçenin nüfusu, Türkiye'nin diğer ilçelerine göre az olabilir ama özgül ağırlığı olan bir ilçemizdir. Palu sadece bir ilçe değil Palu, Anadolu demektir. O yüzden Palu'yu tanıtmak Anadolu'yu tanıtmaktır." diye konuştu.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da Palu ile Harput'un bugüne kadar birbirini besleyerek güç kazanmış iki medeniyetin şehirleri olduğunu anlattı.

Palu'nun birçok açıdan turizm merkezi olabileceğini dile getiren Yanılmaz, şöyle konuştu:

"Palu doğa turizmine açık olduğu gibi inanç turizmine de açıktır. Belediye olarak turizmin kapılarını açmak için tüm çalışmaları yaptık. Burada yaşayanların da buralara sahip çıkması gerekiyor."

Programa, Elazığ AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Palu Kaymakamı Mehmet Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Göktürk, İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Demirbağ, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından davetliler, ilçe fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

