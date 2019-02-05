Palu'da 4 kilo esrar ele geçti, 2 kişi tutuklandı

Erkan BAY/PALU (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta 4 kilo esrar ele geçirildi. Araçta gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ş. yönetimindeki plakası açıklanmayan bir aracı durdurup arama yaptı. Araçta yapılan aramada 4 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, sürücü M.Ş. ile araçta bulunan C.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FOTOĞRAFLI
Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu
Müjdat Gezen, hakim karşısında! Hapis cezası isteniyor
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Kritik harita dün yine değişti!
İklim bilimcilerden korkutan açıklama
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum