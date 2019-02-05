Palu'da 4 kilo esrar ele geçti, 2 kişi tutuklandı

Erkan BAY/PALU (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta 4 kilo esrar ele geçirildi. Araçta gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ş. yönetimindeki plakası açıklanmayan bir aracı durdurup arama yaptı. Araçta yapılan aramada 4 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, sürücü M.Ş. ile araçta bulunan C.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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