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Palu’da başkanlık seçimi 1 gün ertelendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2019 12:32 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Palu İlçe Belediye Başkanı Efrayim Ünalan’ın, mazbatasının iptal edilmesinin ardından bugün yeni belediye başkanının meclis üyeleri arasından seçilmesi beklenirken, MHP’li üyelerin gelmemesi üzerine ertelenmek zorunda kaldı.31 Mart’ta Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti’den Palu Belediye Başkanlığına seçilen ve 4 Nisan’da mazbatasını alarak göreve başlayan Efrayim Ünalan ile ilgili Yargıtay 11.

Palu’da başkanlık seçimi 1 gün ertelendi

Elazığ’ın Palu İlçe Belediye Başkanı Efrayim Ünalan’ın, mazbatasının iptal edilmesinin ardından bugün yeni belediye başkanının meclis üyeleri arasından seçilmesi beklenirken, MHP’li üyelerin gelmemesi üzerine ertelenmek zorunda kaldı.
31 Mart’ta Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti’den Palu Belediye Başkanlığına seçilen ve 4 Nisan’da mazbatasını alarak göreve başlayan Efrayim Ünalan ile ilgili Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarafından 2 yıl 6 aylık hapis cezasının seçimden önce onaylanması gerekçesiyle YSK mazbatasını iptal etti. YSK, mazbatasını iptal edilen başkanın yerine ise yeni başkanın belediye meclis üyeleri arasından seçimle belirlenmesine karar verdi.
Alınan kararla 30 Mayıs’ta bugün belediye meclis toplantı salonunda yapılması planlanan seçimler, MHP’li 4 meclis üyesinin de katılmaması üzerine çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmek zorunda kaldı.
Başkanlık seçimleri için ikinci toplantının 31.05.2019 Cuma (yarın) saat 10.00’da yapılmasına karar verildiği aktarıldı. İlçe belediyesinde AK Parti’nin 5, MHP’nin ise 4 encümeni bulunuyor.

Palu’da başkanlık seçimi 1 gün ertelendi

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