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Palyaço kılığındaki polisler, 6 suçtan aranan şüpheliyi yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 01:34 | Son Güncelleme

ANKARA'da yılbaşı kutlamaları kapsamında palyaço kılığına girerek güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, 6 suçtan aranan şüpheliyi yakaladı.

Palyaço kılığındaki polisler, 6 suçtan aranan şüpheliyi yakaladı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da yılbaşı kutlamaları kapsamında palyaço kılığına girerek güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, 6 suçtan aranan şüpheliyi yakaladı.
Ankara'da yılbaşı kutlamaları kapsamında alınan güvenlik önlemlerinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri özverili çalışmasıyla olası suçları önledi. Yılbaşı gecesi palyaço ve balon satıcısı kılığına giren Güven Timleri, Kızılay ve Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ) bölgelerinde toplam 312 kişinin GBT kaydını sorguladı. Yapılan sorgulamada tehdit, hükümlü ve tutuklunun kaçması (iki ayrı dosya) ve cinsel taciz (üç ayrı dosya) olmak üzere toplam 6 ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı.
Vatandaşların huzur içinde yeni yıla girmelerinde aktif rol üstlenen Güven Timleri, Güven Park, Kızılay AVM, Yüksel Caddesi çıkışı ve Sakarya Caddesi üzerinde taşkınlık çıkartan toplam 32 kişiye hemen müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı. Kutlama çerçevesinde alınan güvenlik tedbirlerinde Güven Timleri'nden 25 personel aktif olarak sahada görev yaptı.

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Palyaço kılığındaki polisler, 6 suçtan aranan şüpheliyi yakaladıPalyaço kılığındaki polisler, 6 suçtan aranan şüpheliyi yakaladıPalyaço kılığındaki polisler, 6 suçtan aranan şüpheliyi yakaladı

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