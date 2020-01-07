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  4. Palyatif hasta ve yakınlarına müzik ziyafeti

Palyatif hasta ve yakınlarına müzik ziyafeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 08:16 | Son Güncelleme

 MERSİN’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Türkiye’nin ilk Şehir Hastanesi’nde palyatif hasta ve yakınları, düzenlenen müzikli moral etkinliğinde moral depoladı.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Türkiye’nin ilk Şehir Hastanesi’nde palyatif hasta ve yakınları, düzenlenen müzikli moral etkinliğinde moral depoladı.
Mersin Şehir Hastanesi'nde, bir özel okulun sosyal sorumluluk projesi kapsamında palyatif hasta ve yakınları için konser düzenlendi. Proje kapsamında ilk olarak okul yönetimi ve öğrenciler tarafından hastaların yattığı katta oluşturulan kütüphaneye, hastaların okuması için kitaplar yerleştirildi. Ardından da öğretmen ve öğrenciler tarafından getirilen piyano kuruldu. Hasta ve yakınlarının yerlerini almasının ardından konser başladı. Ceren Halisçelik, Berka Karakulak, Eren Dağdelen adlı öğrenciler klasik müzik parçalarının bazı bölümlerini piyano eşliğinde, müzik öğretmeni Fethi Kerem Başaranoğlu da 'Yıldızların altında' ve 'Hatırla Sevgili’ adlı eserleri kemanı ile seslendirdi. Meryem Çokay, tedavi gören eşi Mehmet Süleyman Çokay’ı kemanla çalınan 'Hatırla Sevgili’ adlı eser sırasında dansa kaldırdı. Şarkının sonunda salonu dolduranlar Çokay çiftini alkışlayarak moral desteği verdi.
Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Bahar Aydınlı, yaptığı konuşmada hasta ve hasta yakınları ile birlikte bir aile olduklarını belirterek, "Özellikle uzun vadeli hastalarımızın yattığı palyatif ünitemizde sizinle gerçekten aile oluyoruz. Hekim arkadaşlarımızı ve hemşire arkadaşlarımızı siz de ailelerinizin biri bireyi olarak kabul ediyorsunuz. Siz ne kadar güçlü ve moralli olursanız, baktığınız hastalarınız da o kadar güçlü ve moralli olur. Sizden isteğimiz, siz hayata tutunun ki baktığımız hastalarınız da hayata tutunsun. Lütfen tuttuğunuz o eller birbirinden ayrılmasın" dedi.
Etkinliğin sonunda Mehmet Süleyman Çokay, moral anlamında çok iyi olduğunu belirterek, "Çok güzel bir etkinlikti. Hastaların bulunduğu bir yerde etkinlik yapılması çok daha faydalıdır, çok da güzel oldu. Etkinlikte eşimle de uzun aradan sonra ilk kez dans ettik. Bu etkinlik hastalar için harika oldu" diye konuştu.
Diğer hastalar da etkinliğin moral anlamında çok iyi geldiğini dile getirerek organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür etti.

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