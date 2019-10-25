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Pamucak'taki kum zambakları korunacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

İZMİR'in Selçuk Belediyesi'nce Pamucak sahilinde azalan kum zambaklarının korunması için 'Efes'in Kum Zambakları Beyaz Kalsın' projesinin desteklenmesine karar verildi.  Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nce (EKODOSD) Pamucak sahilinde sayıları azalan kum zambaklarının korunması amacıyla 'Efes'in Kum Zambakları Beyaz Kalsın' projesi hazırlandı.

Pamucak'taki kum zambakları korunacak

SELÇUK (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Selçuk Belediyesi'nce Pamucak sahilinde azalan kum zambaklarının korunması için 'Efes'in Kum Zambakları Beyaz Kalsın' projesinin desteklenmesine karar verildi.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nce (EKODOSD) Pamucak sahilinde sayıları azalan kum zambaklarının korunması amacıyla 'Efes'in Kum Zambakları Beyaz Kalsın' projesi hazırlandı. Proje, Selçuk Belediye Meclisi'nde, ekim ayı toplantısında görüşüldü. Meclisten çıkan kararla belediyenin projeye iştirakçi olarak katılması ve ortak hizmet projesinin imzalanması için Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in yetkilendirilmesine karar verildi.
Proje hakkında bilgi veren Başkan Sengel, "Pamucak kıyılarında doğal olarak yetişen kum zambaklarının tehdit altında olduğunu bir süredir üzülerek takip ediyoruz. Konuyla ilgili olarak EKODOST tarafından hazırlanan projenin belediye olarak destekçisi olacağız. Böylece projenin Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye Şubesi tarafından kabulünün ardından geniş çaplı farkındalık çalışmalarına imza atacağız" dedi.
Kum zambaklarının, doğal yetişen, monotipik alt türü bulunmayan bitki olduğunu hatırlatan Sengel, "Kum zambakları, zambakgiller familyası içinde alt türü olmayan bir bitkidir. Bu açıdan baktığımızda kum zambakları, Efes Selçuk'ta biyolojik zenginliğe sahiptir. Biz de bu zenginliği korumalıyız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Pamucak'taki kum zambakları korunacak

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