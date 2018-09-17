'Pamuk' babaanne şeytan çıktı! Meğer acımasız bir seri katilmiş

Düzenli olarak kiliseye giden, çevresinde iyi bilinen, yaşını almış bir kadın olan Velma Barfield, çevresi tarafından sevdiklerini arka arkaya yitiren, aşırı şanssız biri olarak görülüyor. Gerçek hikayesi ise onun aslında acımasız bir seri katil olduğunu gözler önüne seriyor. İşte tüyler ürperten o hikaye...

Seri katil Velma Barfield'ın kan donduran hikayesi

1 / 17 1932 yılında dünyaya gelen Velma Barfield, sürekli istismara uğradığı ailesinden kaçmak için 17 yaşında Thomas Burke ile evlendi. Barfield’ın bu evlilikten iki çocuğu oldu.

2 / 17 Her şey yolunda gibi görünürken, geçirdiği bir rahatsızlığın ardından Velma’nın rahmi alındı. Hastalık sonrası Velma ağrı kesicilere bağımlı hale geldi. Kocası Thomas ise alkol bağımlısı oldu. Çiftin bağımlılıkları evliliklerinin ciddi derecede hasar görmesine sebep oldu. Velma, şiddetli bir kavganın ertesinde iki çocuğunu birden alıp evden gitti.

3 / 17 Aynı günün sabahı esrarengiz bir şekilde ev alevler içinde kaldı ve koca Thomas yanarak can verdi.

4 / 17 Velma, bu trajik olayın ardından hayatına devam etti ve başka bir ilişkiye yelken açtı. Kendisi gibi dul ve çocuklu olan Jennings Barfield isimli adam ikinci kocası oldu. Ağrı kesici bağımlılığı hala devam eden Velma, bu yüzden kocasıyla sık sık tartışmalar yaşamaya başladı. İki taraf da boşanmaya hazırlanırken Jennings Barfield birden hastalandı ve bir süre sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İkinci kocasını da kaybeden Velma, bu kez ailesinin yanına döndü. Fakat kötü talih onları da buldu.

5 / 17 Babasını akciğer kanserinden kaybeden Velma, kısa süre sonra bu kez hastalanan annesinin yaşamını yitirmesiyle yıkıldı. Kocasını, anne ve babasını arka arkaya kaybeden Velma’nın hikayesi artık dışarıdan gerçek bir trajediye dönmüştü. Yakınları yardımına koştukları Velma'ya bir bakıcılık işi ayarladı.

6 / 17 İşe kabul edilen Velma, Montgomery ve Dollie Edwards çiftinin yanına taşındı ve bakımlarını üstlendi. Ve bu kez Velma'nın yanına geldiği yıl içinde rahatsızlanan Edwards çifti hayatını kaybetti.

7 / 17 Bu vefatın ardından Velma, Record Lee isimli yaşlı bir kadının bakımını üstlendi. Ne tesadüf ki kısa bir süre sonra Lee’nin kocası John Henry de birden hastalananlar kervanına katıldı.

8 / 17 Aşırı şanssızlığı ailesindeki herkesi kaygılandıran Velma, o sırada Stuart Taylor adındaki bir adamla ilişki yaşamaya başladı.

9 / 17 Bir süre sonra Taylor, sevgilisi Velma’nın adına sahte çekler düzenlediğini fark edttı ve ikili bir kavgaya tutuştu. Ortalık yatıştıktan sonra Velma, Stuart'ın gönlünü almak niyetiyle ona içecek getirdi.

10 / 17 Bir süre sonra Taylor, sevgilisi Velma’nın adına sahte çekler düzenlediğini fark edttı ve ikili bir kavgaya tutuştu. Ortalık yatıştıktan sonra Velma, Stuart'ın gönlünü almak niyetiyle ona içecek getirdi.

11 / 17 Cenazenin ardından, Velma’nın kız kardeşi olduğunu iddia eden birinin polisi aramasıyla işler değişti. Ablası, açtığı telefonla Velma’nın bir katil olduğunu, annesini öldürdüğü gibi Stuart Taylor’ı da öldürdüğünü söyledi.

12 / 17 Ancak polisler, Stuart Taylor’ın otopsi raporuna kadar bu çağrıyı ciddiye almadı. Otopside çıkan sonuçsa korkunç gerçeği gözler önüne serdi. Rapora göre, Taylor’ın bedeninde fare zehrinin içinde bulunan arsenik tespit edilmişti. O ana kadar Velma’nın hayatında meydana gelen tüm trajik ölümleri incelemeye başlayan polis, her seferinde aynı fare zehrinin izlerine rastladı.

13 / 17 Velma, araştırmalarda çıkan sonuçların ardından toplam dört kişiyi öldürdüğünü itiraf etti. Ancak Velma ortaya çıkan gerçeğe rağmen Thomas Burke’ü kazara öldürdüğünü, Jennings Barfield’in ise gerçekten hastalandığını ileri sürdü. Araştırmalar ve Velma'nın itirafı Burke için artık çok geç olsa da, Jennings konusunda yalan söylediği maktülün bedeninde bulunan fare zehriyle ortaya çıktı.

14 / 17 ABD’de idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana idamla yargılanan ilk kadın haline gelen Velma’nın hayatı, kısa süre içinde bir medya sirki haline geldi.

15 / 17 Psikiyatristi Velma’nın ruh sağlığının yerinde olmadığına dair yargıcı ikna etmeye çalışsa da, başarılı olamadı. Jürinin ve yargıcın kararı neticesinde Velma Barfield idam cezasına çarptırıldı.

16 / 17 Kamuoyu da çoğu zaman olduğu gibi ikiye bölündü. Bir yandan onun adına ilahiler okuyarak serbest bırakılmasını isteyen kitle (Velma aşırı dindar biriydi), diğer yandan da onun suçlu olduğunu ve bir köpek gibi itlaf edilmesini talep eden kitle...