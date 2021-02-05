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Pamuk deposunda korkutan yangın

05.02.2021 14:29 | Son Güncelleme:
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Pamuk deposunda korkutan yangın

Gaziantep’te bulunan bir iplik fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 12 işçiden 4’ü hastaneye kaldırılırken, 8’i ise ayakta tedavi edildi.Gazianp’in Şehitkamil ilçesindeki Başpınar Organize Sanayi içerisinde bulunan Menfa Tekstil iplik fabrikasının pamuk deposunda bulunan mikser makinesinin sürtünmesi sonucu oluşan kıvılcımların pamuk balyalarına sıçraması sonucu fabrikadaki pamuklar tutuştu.

Gaziantep’te bulunan bir iplik fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 12 işçiden 4’ü hastaneye kaldırılırken, 8’i ise ayakta tedavi edildi.
Gazianp’in Şehitkamil ilçesindeki Başpınar Organize Sanayi içerisinde bulunan Menfa Tekstil iplik fabrikasının pamuk deposunda bulunan mikser makinesinin sürtünmesi sonucu oluşan kıvılcımların pamuk balyalarına sıçraması sonucu fabrikadaki pamuklar tutuştu. Bir anda etrafı saran alevler nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Çıkan duman ve alevler üzerine içeride bulunan işçiler, kendilerini dışarı atarken, 12 işçi ise dumandan etkilendi. Diğer işçileri, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla dışarıya çıkarılan işçilere ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Dumandan zehirlendikleri belirlenen işçilerden 4’ü hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınırken 8’i ise olay yerinde müdahalesi yapıldı.
Yangın ekiplerin zamanında müdahalesi kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

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