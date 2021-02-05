Pamuk deposunda korkutan yangın: 12 işçi dumandan etkilendi

Gaziantep’te, bir iplik fabrikasının pamuk deposunda çıkan ve 12 işçinin dumandan etkilendiği yangından yara almadan kurtulan işçi, o anları anlattı.

Yangın, öğle saatlerinde Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir iplik fabrikasında çıktı. İddiaya göre, iplik fabrikasının pamuk deposunda mikser makinesinin demirlerinde yaşanan sürtünme nedeniyle oluşan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın nedeniyle bir anda etrafı alevler sararken, işçiler tarafından itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Yangın, işçilerin de yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, çıkan duman ve alevler nedeniyle 12 işçi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 12 işçiden 4’ü kentteki hastanelere kaldırılırken, 8 işçi ise ayakta tedavi edildi. Ayakta tedavi edilen işçilere sağlık ekipleri tarafından oksijen desteği verildi.

Dumandan etkilenen işçi yangın anlarını anlattı

Fabrikada çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve olay yerinde bulunan ambulansta tedavi edilen bir işçi ise olay anlarını anlattı. Dumandan etkilenen işçi, “Yangın, öğle saatlerinde mikser makinesinden çıktı. Herhangi bir sıkıntı yok. Biraz dumandan etkilendim. Ağır yaralımız yok. Aşırı şekilde dumandan etkilenen yok. Ben de iyiyim, sadece biraz başım dönüyor” dedi.

Kısa sürede söndürülen yangından sonra soğutma çalışmaları sürerken, fabrikada büyük maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

