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Pamuk deposunun çöken duvarı altında kalan kadın işçi toprağa verildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 22:21 | Son Güncelleme

DİĞER İŞÇİ DE TOPRAĞA VERİLDİ İzmir'in Bergama ilçesinde pamuk deposuyla tekstil atölyesi arasındaki duvarın çökmesiyle ölen 2 işçiden evli ve 2 çocuk annesi Necla Davulcu (52) da toprağa verildi.

DİĞER İŞÇİ DE TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Bergama ilçesinde pamuk deposuyla tekstil atölyesi arasındaki duvarın çökmesiyle ölen 2 işçiden evli ve 2 çocuk annesi Necla Davulcu (52) da toprağa verildi.

Necla Davulcu'nun cenazesi, bugün öğle saatlerinde, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morgundan alınarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama Mezarlıklar Şefliği'ne getirildi. Burada defin için hazırlanan Davulcu'nun cenazesi, helallik alınması için Maltepe Mahallesi 14 Eylül Caddesi 9 Sokak 6 numaradaki evine getirildi. Necla Davulcu'nun eşi Fikret Davulcu, oğulları Görkem Davulcu (27) ve Güven Davulcu (25) ile diğer yakınlarından helallik alındı. Davulcu'nun cenazesi, daha sonra Yeni Cami'ye götürüldü. Cenaze törenine Necla Davulcu'nun yakınlarının yanı sıra Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Koştu, CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin ve Davulcu'nun mesai arkadaşları katıldı. Necla Davulcu'nun cenazesi, ikindide kılınan cenaze namazının ardından, Bergama İlçe Kabristanı'nda toprağa verildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisin başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan Remzi K. ve kardeşi Neyfel K.'nin, olayın meydana geldiği pamuk deposu ve atölyeyi bir holdingden kiraladıkları, sonrasında ise Asım K.'ye kiraya verdikleri belirtildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Remzi K. ile kepçe operatörü Mehmet G. tutuklandı. Diğer iki şüpheli Neyfel K. ve Asım K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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