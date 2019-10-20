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Pamuk fabrikasında yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 11:57 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir pamuk fabrikasında çıkan yangın korkuttu.Edinilen bilgiye göre İslahiye ilçesine bağlı Beyler Mahallesi’nde bulunan pamuk fabrikasında yangın çıktı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir pamuk fabrikasında çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre İslahiye ilçesine bağlı Beyler Mahallesi’nde bulunan pamuk fabrikasında yangın çıktı. Fabrika bahçesinde bulunan trafoya konan kuşların konduğu tellerde meydana gelen elektrik akımına kapılan kuşların fabrika bahçesinde işlenmeyi bekleyen pamukların üzerine düşmesi sonucu çıktığı ileri sürülerken, yangına ilk olarak çalışanlar müdahale etti. Daha sonra itfaiyenin müdahale ettiği yangında yaklaşık 110 ton pamuk kullanılamaz hale geldi.
Fabrika sahibi Mehmet Hamzaoğlu, yangın nedeniyle büyük bir zararın olduğunu belirterek, "Geceden hasadını yaptığımız ve bu sabahta çırçır ve pres fabrikasında işlemesini yapacağımız pamuk kullanılamaz hale geldi. Zararımız 110 ton pamuk" diye konuştu.
Yangının kesin sebebinin belirlenme çalışması sürüyor.

Pamuk fabrikasında yangın korkuttu

Pamuk fabrikasında yangın korkuttu

Pamuk fabrikasında yangın korkuttu

Pamuk fabrikasında yangın korkuttu

Pamuk fabrikasında yangın korkuttu

Pamuk fabrikasında yangın korkuttu

Pamuk fabrikasında yangın korkuttu

Pamuk fabrikasında yangın korkuttu

Pamuk fabrikasında yangın korkuttu

Pamuk fabrikasında yangın korkuttu

Pamuk fabrikasında yangın korkuttu

Pamuk fabrikasında yangın korkuttu

Pamuk fabrikasında yangın korkuttu

Pamuk fabrikasında yangın korkuttu

Pamuk fabrikasında yangın korkuttu
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