Pamuk lisanslı depoya girecek

EREN BOZKURT - Çukurova'nın simgesi "beyaz altın" olarak bilinen pamuğun değeri ve ürütiminin lisanslı depoculukla artması hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da, Adana Ticaret Borsası tarafından pamuk için hazırlanan 50 bin ton kapasiteli lisanslı depo projesiyle ürünün değerinde alıcıyla buluşturulması amaçlanıyor.

Hasat dönemlerinde ürünün piyasaya fazla sürülmesi nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi amaçlanan projeyle çiftçilerin pamuktan daha fazla gelir elde etmesi ve bu kapsamda da üretimin hızla artması hedefleniyor.

Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılı sonuna kadar hububat ürünlerinde lisanslı depo kapasitesinin 250 bin tondan bir milyon tona ulaşacağını söyledi.

Çiftçilerin ürünlerini lisanslı depolara teslim etmelerinin önemine değinen Bilgiç, “Devlete vergi ödemiyorlar, stopaj alınmıyor. Analiz ücretleri tamamen devlet tarafından ödeniyor ve 6 ay lisanslı depoya koyduğu ürüne ücret ödemiyor. Devlet üreticiler adına ücreti lisanslı depolara ödüyor. ‘Ben ürünümü satmıyorum, 9 ay sonra satacağım’ dediği zaman da çok düşük faizli krediler kullanarak ürünü 9 ay sonra değer kazanıyor, ürünü sattığı zaman da aradaki fark ona kalıyor. Bunları üreticilerimizin bilmesi lazım çünkü Türkiye tarımının kurtuluşu için lisanslı depolar çok önemli.” diye konuştu.