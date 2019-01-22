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Pamuk şeker dağıtan gönüllüler yaşadıklarını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 11:19 | Son Güncelleme

Kamerun'a insani yardım amacıyla giden ve yetim çocuklara pamuk şeker dağıtımı videosuyla sosyal medyada gündem olan gönüllüler, çocukların yaşadığı mutluluktan dolayı çok duygulandıklarını belirtti - Gönüllü Kasım Üzümcü: - "Ben artık çocuklarıma pamuk şeker alamam, alamayacağım. Geçici bir süre alamayacağız. Çocuklarım onların yaşadığı duyguları hissetmedi. Pamuk şeker dağıtımı videolarını çocuklarıma da izlettim. Gördüler, duygulandılar ve ağladılar" - Gönüllü Ensar Gümüştaş: - "O çocuk pamuk şekeri tattıktan sonra yanındaki çocuk da heyecandan, mutluluktan oyun oynuyor. Dağıtım esnasında onların heyecanın gördüm. Ben oradayken o sıcakta buz tuttum"

İSTANBUL (AA) - MEHMET KARA - Kamerun'da yetim çocuklara pamuk şeker dağıtımı videosuyla sosyal medyada gündem olan gönüllüler, çocukların yaşadığı mutluluktan dolayı çok duygulandıklarını ifade etti.

Hak İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Kamerun'un Kusseri bölgesindeki Zehra Yetimhanesi'nde çocuklara pamuk şeker dağıtan gönüllüler, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Gönüllü Kasım Üzümcü, kendisine bir ay önce Kamerun'a gitme teklifi edildiğini ve çocukları mutlu edecek her projeye destek olmak için teklifi kabul ettiğini söyledi.

Derneğin Kamerun'da daha önce katarakt ameliyatı, kurban kesimi ve yetimhane çalışmaları gibi faaliyetleri olduğunu anımsatan Üzümcü, fakat gitmeden önce özellikle çocukları mutlu edecek yeni fikirleri tartıştıklarını belirtti.

Üzümcü, "Çocuklar ve onların hayalleri bizim için çok önemli olduğundan oraya pamuk şeker makinesi götürme kararı aldık. Bu proje üzerine odaklandık. Orada çocuklar için inanılmaz heyecan verici, mutlu edici bir olayla karşılaştık. Benim burada çocuklarım var ama oradaki çocuklar benim çocuklarımdan bin kat daha fazla heyecanlanıyor." diye konuştu.

- "Yine gideceğiz"

Çocukların pamuk şekeri aldıkları andaki tepkilerinin kendisini çok etkilediğini vurgulayan Üzümcü, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Yüzlerce, binlerce çocuk orada aynı mutluluğu yaşamak istiyor. Pamuk şeker dağıtırken hepsi sıraya girdi. Çocukların çok sakin olmaları bizi en çok duygulandıran anlardandı. Onların heyecanlı ve mutlu olmaları bizi çok duygulandırdı. Onlara pamuk şekeri uzatırken sanki içimde çocukların oynadığını hissettim. Harika bir duyguydu. Çad'a ve Kamerun'a oradaki çocukları mutlu etmek için gittik. Yine gideceğiz."

Türkiye'ye döndükten sonra da yaşadığı duyguları unutamayan Üzümcü, "Ben artık çocuklarıma pamuk şeker alamam, alamayacağım. Geçici bir süre alamayacağız. Çocuklarım onların yaşadığı duyguları hissetmedi. Pamuk şeker dağıtımı videolarını çocuklarıma da izlettim. Gördüler, duygulandılar ve ağladılar. 'Baba biz ne yapabiliriz?' dediler." diye konuştu.

- "Dağıtım esnasında onların heyecanını gördüm"

Yetimlere ilk pamuk şekerini ikram eden gönüllü Ensar Gümüştaş da, o an yaşadığı duyguların kendisini çok etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Videoda görüldüğü gibi çocuk ilk önce korkuyor. Hayatında ilk defa gördüğü bir şey ikram ediliyor. O çocuk pamuk şekeri tattıktan sonra yanındaki çocuk da heyecandan, mutluluktan oyun oynuyor. Dağıtım esnasında onların heyecanını gördüm. Ben oradayken o sıcakta buz tuttum. Çocukların o mutluluğunu gördükten sonra neler yaptığımızı ve neler yapabileceğimizi gördük. Biz orada çok yoğun duygular yaşadık ama o videodan sonra tekrar aynı duyguları yaşadık."

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Hak İnsani Yardım Derneği insani yardım Kamerun pamuk şeker

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