Pamuk şeker dağıtan gönüllüler yaşadıklarını anlattı

İSTANBUL (AA) - MEHMET KARA - Kamerun'da yetim çocuklara pamuk şeker dağıtımı videosuyla sosyal medyada gündem olan gönüllüler, çocukların yaşadığı mutluluktan dolayı çok duygulandıklarını ifade etti.

Hak İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Kamerun'un Kusseri bölgesindeki Zehra Yetimhanesi'nde çocuklara pamuk şeker dağıtan gönüllüler, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Gönüllü Kasım Üzümcü, kendisine bir ay önce Kamerun'a gitme teklifi edildiğini ve çocukları mutlu edecek her projeye destek olmak için teklifi kabul ettiğini söyledi.

Derneğin Kamerun'da daha önce katarakt ameliyatı, kurban kesimi ve yetimhane çalışmaları gibi faaliyetleri olduğunu anımsatan Üzümcü, fakat gitmeden önce özellikle çocukları mutlu edecek yeni fikirleri tartıştıklarını belirtti.

Üzümcü, "Çocuklar ve onların hayalleri bizim için çok önemli olduğundan oraya pamuk şeker makinesi götürme kararı aldık. Bu proje üzerine odaklandık. Orada çocuklar için inanılmaz heyecan verici, mutlu edici bir olayla karşılaştık. Benim burada çocuklarım var ama oradaki çocuklar benim çocuklarımdan bin kat daha fazla heyecanlanıyor." diye konuştu.