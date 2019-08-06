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Pamuk tarlasında 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 18:16 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde tarladaki pamuğun arasında ekilmiş 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde jandarma tarafından kırsal Donandı Mahallesi’ndeki bir pamuk tarlasında kenevir bitkisi olduğu bilgisi elde edildi.

Pamuk tarlasında 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde tarladaki pamuğun arasında ekilmiş 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde jandarma tarafından kırsal Donandı Mahallesi’ndeki bir pamuk tarlasında kenevir bitkisi olduğu bilgisi elde edildi. Mahalleye giden jandarma ekipleri, M.F. isimli şahsa ait pamuk tarlasında 500 adet kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevir bitkisi imha edilirken tarla sahibi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Pamuk tarlasında 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Pamuk tarlasında 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

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