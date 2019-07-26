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Pamuk teyze, 'kız çocukları okusun' diye evini bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 13:09 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan ve bölgede yaşayan çocukların ‘Pamuk teyze’ dediği 75 yaşındaki Zöhre Mehmetçik, 120 metrekarelik evini, ölümünden sonra kullanılması için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışladı.

Pamuk teyze, 'kız çocukları okusun' diye evini bağışladı

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan ve bölgede yaşayan çocukların ‘Pamuk teyze’ dediği 75 yaşındaki Zöhre Mehmetçik, 120 metrekarelik evini, ölümünden sonra kullanılması için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışladı. ÇYDD Manisa Şubesi Başkanı Mete Şahin, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile birlikte Mehmetçik'i ziyaret ederek bu desteği nedeniyle teşekkür belgesi verdi.
Evinde el işleri yaparak geçimini sağlayan ve okuma yazma bilmeyen Zöhre Mehmetçik, 8 Eylül Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki 3 oda, 1 salon olan 120 metrekarelik dairesini ölümünden sonra kullanılmak üzere Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlamaya karar verdi. Çocukluğunda çok zor günler yaşadığını, imkânsızlıklar nedeniyle okula gidemediği için okuma yazması da olmadığını belirten Mehmetçik, bu konuda CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'den yardım istedi. Mehmetçik, Milletvekili Özel'in yardımıyla irtibata geçtiği Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile geçen hafta imzaladığı protokol ile evini bağışladı.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Manisa Şubesi Başkanı Mete Şahin ve Milletvekili Özgür Özel, dün (perşembe) Mehmetçik'i evinde ziyaret edip, örnek davranışı nedeniyle teşekkür etti. Yaşamının çok zor şartlar altında geçtiğini belirten Zöhre Mehmetçik, "7 yaşında çalışmaya başladım, halen de çalışıyorum. Çocuğum olmadı. Bağışladığım bu evimi 20 yıl önce aldım. Çocukları çok seviyorum. Onlar da beni çok severler. Mahallede beni gördüklerinde, çocuklar 'Pamuk Teyze' diyerek, yanıma koşuyorlar. Bir çocuğu ağlarken görsem dayanamam ben de ağlarım. Bu nedenle kız çocuklarının okumasına destek veren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne ölümümden sonra kullanılmak üzere evimi bağışladım. Çocuklara, okumayanlara bir yardımım olsun istedim. İçim şimdi çok rahat" dedi.
ÖZGÜR ÖZEL: 'BİZ BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLU OLDUK'
Milletvekili Özgür Özel de duygulu anlar yaşadıklarını belirtip, "Kendisi okuyamamış birisi, çocuklar okusun diye evini bağışladı. Kendisi çok yoksulluk çekmiş, şimdi de yoksulluk çekenlere katkı sağlayacak. Biz de bugün burada olmaktan çok mutlu olduk. Sağlığında bu evde kendisi oturacak. Yaşamını yitirdikten sonrada bu ev satılacak ve kız çocuklarının okutulmasında büyük katkılar sağlayacak" dedi.
Konuşmaların ardından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Manisa Şube Başkanı Mete Şahin, evini bağışlayan Mehmetçik'e teşekkür belgesi verdi.

FOTOĞRAFLI

Pamuk teyze, 'kız çocukları okusun' diye evini bağışladıPamuk teyze, 'kız çocukları okusun' diye evini bağışladıPamuk teyze, 'kız çocukları okusun' diye evini bağışladıPamuk teyze, 'kız çocukları okusun' diye evini bağışladı

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