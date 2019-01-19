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Pamuk Teyze, nergis satarak okuttuğu torununa burs istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 17:12 | Son Güncelleme

ADANA'da küçük bir market alışveriş sepetinin içinde nergis, tespih, anahtarlık gibi ürünler satan ve çevredeki insanlar tarafından 'Pamuk Teyze' olarak tanınan Ayşe Zararsız (70), kazandığı paranın üniversite öğrencisi olan torunun eğitim ihtiyaçlarına yetmediğini ve ona burs verilmesi için yardım beklediğini söyledi.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da küçük bir market alışveriş sepetinin içinde nergis, tespih, anahtarlık gibi ürünler satan ve çevredeki insanlar tarafından 'Pamuk Teyze' olarak tanınan Ayşe Zararsız (70), kazandığı paranın üniversite öğrencisi olan torunun eğitim ihtiyaçlarına yetmediğini ve ona burs verilmesi için yardım beklediğini söyledi. Merkez Seyhan İlçesi Gazipaşa Bulvarı’nda yanına aldığı küçük demir bir market sepetinin içinde nergis, tespih, anahtarlık gibi ürünler satarak hem geçimini sağlayan hem de Artvin’de üniversitede tarih öğretmenliği bölümünü okuyan torununa para yollayan Ayşe Zararsız, kazandığı paranın yetersiz olduğunu ve torununun eğitim ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi. İlerlemiş yaşına rağmen çaışmak zorunda olduğunu belirten yaşlı kadın, "Hiçbir yerden başka gelirim yok. Tek derdim torunumun üniversite okuduğu Artvin’de sıkıntı çekmemesi. Buradan kazandığım paranın bir kısmıyla kendim geçinmeye çalışıyorum bir kısmını ise torunuma yolluyorum. Ama onun ihtiyaçlarını da tam anlamıyla karşılamıyorum. Kimse torunuma burs vermiyor" dedi. HAYATINI KURTARSIN İSTİYORUM Torununun özellikle yurt parasını karşılamakta sıkıntı çektiğini dile getiren Zararsız, şöyle konuştu: "Ben buradan yetkilere sesleniyorum. Kendime hiçbir yardım istemiyorum. Sadece torunuma bir burs versinler. O hayatını kurtarsın. Özellikle yurt parasını karşılamakta sıkıntı yaşıyorum. 4 aylıktı bugünlere getirdik büyüttük. Şimdi tarih öğretmeni olacak inşallah."

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