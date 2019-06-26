Pamuk üreticileri haşerelerden dertli

Şanlıurfa’da pamuk üreticileri, haşereyle mücadelede sık sık ilaçlama yaptıkları için pamuk hasadından verim alamamaktan dert yanıyor.

Şanlıurfa’da üretilen pamuk Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 42’sini karşılarken, pamuk üreticileri haşerelerden dolayı sık sık ilaçlama yaptığı için zarar ediyor. Sezon boyunca dönüm başına bin TL masraf edilen pamuk, çiftçileri zor durumda bırakıyor.

24 yılı aşkın süredir pamuk üreticiliği yapan çiftçi Ahmet Demir, geçmiş dönemlerde pamukta hiçbir haşereyle mücadele etmediklerini, günümüzde ise pamukta oluşan haşerelerden dolayı sık sık ilaçlama yaptıklarını ve masraf yüksek olduğundan zarar ettiklerini belirtti.

Eskiden pamukta haşere olmadığı için ilaçlama yapılmadığını dile getiren çiftçi Ahmet Demir, “Ben bu yeri 1995 yılından beri ekiyorum. O dönemlerde pamuk ektiğimde hiçbir ilaçlama yapmadım. Pamukta böcek, zeng ve kurt yoktu. Her şey doğaldı. Şimdi ise tohumlarımız hepsi ithal geliyor. Pamuk ektiğimiz zaman iki yaprak olunca, pamuğun içine kurt giriyor. Bu kurt nereden geliyor. Pamuğa giren kurt tohumun içinde yapılmıştır. 1995 yılında pamuk ektiğimde kurt yoktu, hiçbir şey yoktu. Pamukta verim de güzeldi. Mazot ucuzdu. Şimdi mazot olmuş 7 bin, gübreyi borca alıyoruz 3 bin. Çitçiler geçen sene aldığı gübrenin borcunu ödeyemedi. İlaç parasını ödeyemedi. Bu yılda devlet destekleme parasının yarısını kesti. Çiftçiler de destekleme alamadı. Çiftçiler kan ağlıyor. Çoluk çocuğumuzla bu sıcakta çalışıyoruz, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Pamukta çok çalışıyoruz, yoruluyoruz, üstüne de borçlanıyoruz” dedi.