Pamuk yağı nedir? Pamuk yağı zararlı mı, faydalı mı? Pamuk yağı zararları ve faydaları

Geniş bir kullanım alanı olan pamuk, ülkemizde birçok bölgede yetişmektedir. En çok Akdeniz Bölgesi'nde ve Ege Bölgesi'nde üretimi yapılan pamuk üretimi Adana, Hatay, Antalya, Denizli, İzmir, Kahramanmaraş, Aydın ve Manisa’da yetişir. Bu şehirlerin en önemli geçim kaynaklarından biri pamuktur.

Pamuk yağı nedir?

Ebegümecigillerden olan pamuk, tohumlarının işlenmesi sonrasında yağ olarak da kullanılır. Dünya genelinde en sık tüketilen bitkisel yağlardan biri de pamuk yağıdır. Doğru ve bilinçli kullanım ile birçok faydasını görebilmek mümkün olur.

Pamuk tohumları yağ elde edebilmek için çıkartılır, temizlenir ve sonraki aşamada preslenir. Nötr bir tada sahip olması özelliği nedeniyle birçok yemek tarifinde de kullanılmaktadır. Ayrıca farklı pişirme yöntemleri de uygundur ancak yüksek sıcaklıklarda kullanılmaması önerilir.

Pamuk yağı zararlı mı?

Doğal bir bitki yağı olan pamuk yağı zararları da olabilir. Yanlış ya da eksik tüketimi birçok soruna yol açabilir. Özelikle alerjik durumları bulunan kişilerin ve bazı hastalıkların tedavi süreçlerinde ilaç kullananların dikkatli tüketmesi gereken pamuk yağını olası bazı zararları şunlardır:

Ciltte kızarıklık

Kaşıntı

Kilo alma

Çeşitli alerjik reaksiyonlar

Pamuk yağı faydalı mı?

Pamuktan elde edilen pamuk yağı güçlü bir antioksidandır. Yüksek oranda E vitamini de içerir. Hücre hasarını önlemeye ve kansere karşı vücudu korumaya yardımcı olur. Bunlarla birlikte pamuk yağı faydalarından bazıları şu şekildedir: