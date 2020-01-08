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  4. Pamukkale 2019 yılında turist rekoru kırdı

Pamukkale 2019 yılında turist rekoru kırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2020 14:44 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli tatil merkezlerinden biri olan Pamukkale, 2019 yılında 2 milyon 580 bin 245 kişiyi ağırladı. Ziyaretçi sayısında rekor kıran Pamukkale'de travertenlerin yanı sıra Kleopatra Havuzu ve Cehennem Kapısı da turistlerin ilgisini çeken diğer önemli tarihi noktalar arasında yer aldı.

Termal suları, travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'ndeki tarihi yapılarıyla turistlerin ilgi odağı olan Pamukkale, 2019'da 2 milyon 580 bin 245 yerli ve yabancı turisti ağırlayarak tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

Ziyaretçi sayısı her geçen yıl artıyor

Travertenleri ve şifalı sularının yanı sıra "Kleopatra Havuzu", "Cehennem Kapısı", Hz. İsa'nın 12 havarisinden Aziz Philippus'un mezarı gibi pek çok tarihi zenginliği barındıran Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısı her geçen yıl artıyor.
Ülkeye gelen yabancı turist sayısının 10 milyon 428 bin 153 olduğu 2000 yılında ziyaretçi sayısı 839 bin 264 olan Pamukkale'yi 1 yılda ziyaret eden turist sayısı, 2019'da 2 milyon 580 bin 245'e ulaştı.
Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında 2020'de 3 milyonun üzerine çıkmayı hedefleyen turizmciler ve yerel yöneticiler, bu yılın Denizli için önemini vurgulayarak, 2020'yi "Denizli yılı" olarak gördüklerini ifade etti.
TÜRSAB Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, yaptığı açıklamada, misafirlerin doğal ve tarihi güzellikleri bir arada bulunduran Pamukkale'den memnun ayrıldıklarını söyledi.
Bu yıl Pamukkale açısından çok parlak bir yıl olduğunu belirten Köseoğlu, şöyle devam etti:
"Bazı günlerde ziyaretçi sayımız 15 bin, bazı aylarda 350-400 binlere çıktı. Toplam olarak 2019 yılı hedefimiz 2 milyon 600 bin ziyaretçi sayısıyla kapatmaktı. Bu anlamda 2019 sonu itibarıyla 2 milyon 600 bine yaklaştık. Bu da ülkemiz turizmi açısından sevindirici bir gelişme. Genel anlamda 2019 yılında özellikle Rusya'dan, Almanya'dan, İngiltere'den ziyaretçi sayısında ciddi oranda artışlar kaydettik. Bunun dışında yine Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistlerde artış yaşandı."
Pamukkale'nin ülke olarak turizme çok büyük katkı koyan bir marka değeri olduğuna değinen Köseoğlu, "Biz 2020 itibarıyla turizmde çok daha ciddi rakamlara, çok daha güzel rakamlara ulaşabileceğimize inanıyoruz. 2019'un rakamlarının en az yüzde 20'sinin üzerinde bir hedef koyduk. Pamukkale'ye giriş anlamında 3 milyon ziyaretçi hedefliyoruz. Bu ziyaretçi sayısına, hedeflediğimiz rakamlara ulaşmak için de ciddi anlamda bölge turizmi adına çalışmalarımız var." dedi.
Pamukkale'nin bulunduğu coğrafya dolayısıyla çok önemli bir konuma sahip olduğuna işaret eden Köseoğlu, şunları kaydetti:
"UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde Laodikya Antik Kentimiz var. Onun dışında bölgemize Salda Gölü'nün ve Afrodisyas Antik Kenti'nin de yakın olması, ülkemizin turizminde Pamukkale ve yöresini gerçekten çok daha anlamlı ve değerli hale getiriyor. Bu anlamda ziyaretçi açısından 2020 yılında ciddi sayılara ulaşacağımıza inanıyoruz.
2020 yılı, Denizli açısından özel bir anlam ifade ediyor. Plakamızın 20 olmasından da kaynaklanan iki 20'nin yan yana gelmesiyle biz Denizli olarak bu yıl turizme çok daha ayrı bir önem veriyoruz. Şehrimiz ve bölgemiz bazında etkinliklerle 2020 yılını en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Bu konuda bütün sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz. Yurt içindeki ve yurt dışındaki fuarlarda da ilimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmayı hedefliyoruz."
Turizm işletmecisi Yücel Dağlı, 2019'un çok güzel geçtiğini belirterek, şunları söyledi:
"Güney Amerikalı turist sayısında artış oldu. Uzak Doğu'dan gelen turistlerde de artış var. Yeni yeni uçak seferleri ekleniyor farklı şehirlerden. İki gün önce THY, Çin'den yeni bir şehre ilk defa uçuş yapmaya başladı. 2020 daha da güzel görünüyor."
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Anahtar Kelimeler:
Pamukkale turist

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