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Pamukkale 2019’un ilk iki ayında bekleneni karşılayamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 13:55 | Son Güncelleme

Pamukkale 2019 yılının ilk iki ayında beklenen ziyaretçi sayısına ulaşamadı.

Pamukkale 2019’un ilk iki ayında bekleneni karşılayamadı

Pamukkale 2019 yılının ilk iki ayında beklenen ziyaretçi sayısına ulaşamadı. 3 milyon ziyaretçi sayısına ulaşabilmek için bölgenin gece ziyaretlerine de açılması gerektiğini aktaran DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, 2019 yılında ekonomik gelişmeler nedeniyle yerli turist sayısında gözle görünür bir düşüş yaşandığını kaydetti.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirasına dahil olarak dünyanın sayılı turizm cazibe merkezi unvanını alan Pamukkale 2019 yılında bekleneni karşılayamadı. Geçtiğimiz yıl 2 milyon 170 bin olan ziyaretçi sayısı bu yıl 3 milyon hedeflendi ancak yılın ilk 2 ayına bakıldığında bu sayıya ulaşmak mümkün görünmüyor. Bölgenin gece turizmine açılması ve balon turları ile yamaç paraşütü gibi etkinliklerle bölgeye olan ziyaretçi ve konaklama gün sayısının artırılma çalışmaları da tam anlamıyla yapılamadı. Bölgede bulunan antik kentin ve travertenlerin üzerindeki balon turları ile yamaç paraşütü etkinlikleri yenli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görünken, Beyaz Cennet’in gece turizmine açılması planı ise hayata geçirilemedi. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, 2019 yılında 3 milyon hedeflerine ulaşılabilmesi için Pamukkale’nin gece ziyaretlerine açılması gerektiğini vurguladı.

“2019 yılında hedef 3 milyon ziyaretçi”
2019 yılının ilk 2 ayında geçtiğimiz yılla paralel bir ziyaretçi sayısının bulunduğunu aktaran Başkan Şen, bölgeye 2018 yılında yaklaşık 2 milyon 170 bin kişinin ziyaret ettiğini ve 2019 yılında 3 milyon ziyaretçi sayısını hedeflediklerini ifade etti. Başkan Şen, 3 milyon hedefini koyarken özellikle Mayıs ayından itibaren gece turizmine açılmasını beklediklerini belirterek, “Gece ziyaretlerine açılmasına yerli ve yabancı turistlerin çok ciddi anlamda ilgi göstermesini bekliyorduk. Ancak şu ana kadar izinlerin alınamadığını ve çalışmaların yapılamadığını görüyoruz. Önümüzde de çok uzun bir zaman kalmadı. Mart-Nisan ayında bu tamamlanırsa ve Mayıs ayında da Pamukkale gece ziyaretlerine açılırsa biz hedefimiz olan 3 milyon ziyaretçi sayısına 2019 yılında ulaşmayı bekliyoruz” dedi.

“Yerli turistler tatil planını erteledi”
Ziyaretçi sayısının beklenenin altında olmasının bir diğer nedeninin de 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerden ve ülkenin yaşadığı ekonomik açıdan sıkıntılı dönemden geçilmesinden kaynaklandığını söyleyen Başkan Şen, “Yerli ziyaretçilerimizin tatil planlarını biraz ertelediğini görüyoruz. Ancak seçimlerden sonra yerli misafirlerimizi de seçimlerden sonra özellikle termal bölgelere ve diğer sahil bölgelerine de ciddi anlamda talep göstereceğine, Mart ayından sonra yerli misafirlerin hızlanarak bölgemizi ziyaret etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Pamukkale 2019’un ilk iki ayında bekleneni karşılayamadı

Pamukkale 2019’un ilk iki ayında bekleneni karşılayamadı

Pamukkale 2019’un ilk iki ayında bekleneni karşılayamadı

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