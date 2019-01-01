HABER

Pamukkale adrenalin tutkunlarını da cezbediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 11:15 | Son Güncelleme

Büyüleyici görselliği ile dikkati çeken "beyaz cennet Pamukkale"de son 6 ayda 15 bin yamaç paraşütü atlayışı yapıldı - Pamukkale'ye 2,5 kilometre uzaklıktaki Dinamit Tepe'den yamaç paraşütüyle tandem uçuş yapan turistler, beyaz travertenlerin eşsiz manzarasını havadan seyretme imkanı buluyor - Yamaç paraşütü öğretmeni Mevlüt Hoyraz: - "Pamukkale, pilotlar tarafından yıllardır bilinen, eğitim faaliyetlerinin hassas ve verimli şekilde yapıldığı bir yer. Bu yıl burada eğitim, sportif, yarışma, profesyonel organizasyonlar dahil olmak üzere 50 bin uçuş sayısına ulaşmayı hedefliyoruz" - Turist Tatiana Oskana: - "Pamukkale'nin bu güzelliğini havadan seyretmek müthiş. Sanırım Türkiye'ye tekrar geleceğiz çünkü burada görülecek çok şey var"

DENİZLİ (AA) - MUSTAFA DEĞİRMENCİOĞLU - Pamukkale'nin muhteşem manzarası eşliğinde gerçekleştirilen yamaç paraşütüne yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.

Sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri ile Dünya Miras Listesi'nde yer alan "beyaz cennet Pamukkale", büyüleyici görselliği ile adrenalin tutkunlarını da cezbediyor. Pamukkale'ye 2,5 kilometre uzaklıktaki Dinamit Tepe'den yamaç paraşütüyle tandem (ikili) uçuş yapan turistler, beyaz travertenlerin eşsiz manzarasını havadan seyretme imkanı buluyor.

Pamukkale üzerinde paraşütle yaşadıkları görsel şovu fotoğraf ve videoya kaydederek ölümsüzleştiren adrenalin tutkunu turist sayısı her geçen gün artıyor.

Türkiye'de en çok yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirilen merkezler arasında gösterilen Pamukkale'de son 6 ayda 15 bin kişi beyaz travertenleri gökyüzünden izleme fırsatını yakaladı.

Pamukkale Kaymakamlığı başkanlığında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu (THK), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu temsilcilerinden oluşan İlçe Sportif Turizm Kurulu, bölgede uçuşların denetim ve koordinasyonunu sağlıyor.

- "Uçuş rekorları kırılacak"

Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yamaç paraşütü yönergesinin yürürlüğe girmesiyle bölgede hizmet şartlarının iyileştirildiği ve bu sayede ticari uçuş faaliyeti gerçekleştiren firma sayısının 3'ten 8'e, pilot sayısının 4'ten 41'e, yer hizmetlerinde çalışan personel sayısının 12'den 35'e çıktığını söyledi.

Son 6 aylık periyotta 15 bin uçuş gerçekleştirildiğini vurgulayan Balcıoğlu, "Dünya mirası Pamukkale'de yılın 12 ayı uçuş faaliyetleri yapılabilmektedir. Bu anlamda çok sayıda kulüp ve sporcuyu ağırlıyoruz. 2019 yılında uçuş rekorlarının kırılacağına inanıyorum." dedi.

THK temsilcisi ve yamaç paraşütü öğretmeni Mevlüt Hoyraz da haziran ayı itibarıyla uçuşların denetimli ve uçuş disiplininin gerektirdiği koşullarda sürdürüldüğünü anlattı.

Türkiye'nin önde gelen hava sporları merkezi olduklarını dile getiren Hoyraz, "Yolcularımız tarihi bir alan üzerinden uçuş gerçekleştiriyorlar çünkü hemen önlerinde doğa güzelliği var. Coğrafya ile süslendiğinde bütün bu uçuşlar çok çekici hale geliyor. Pamukkale, pilotlar tarafından yıllardır bilinen, eğitim faaliyetlerinin hassas ve verimli şekilde yapıldığı bir yer. Bu yıl burada eğitim, sportif yarışma, profesyonel organizasyonlar dahil olmak üzere 50 bin uçuş sayısına ulaşmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen ise Pamukkale'nin, Fethiye'den sonra en fazla yamaç paraşütü atlayışı yapılan merkez olduğunu hatırlattı.

Yamaç paraşütü ve balon turlarına ilginin artmasıyla Pamukkale'de konaklama gün sayısının daha da iyi noktalara geleceğini belirten Şen, bu durumun da kent ve ülke ekonomisine katkı sunacağını kaydetti.

Turistlerden Tatiana Oskana da ilk kez yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdiğini söyledi.

Pamukkale'de keyifli bir tatil geçirdiğini anlatan Oskana, "Gerçekten harikaydı, çok hoşuma gitti. Pamukkale'nin bu güzelliğini havadan seyretmek müthiş. Sanırım Türkiye'ye tekrar geleceğiz çünkü burada görülecek çok şey var." diye konuştu.

PARTNERDikkatleri üzerine çeken Darth Vader filmi!Dikkatleri üzerine çeken Darth Vader filmi!
Beytüşşebap'ta polis zırhlı araçtan Kürtçe şarkı çaldı, gençler oynadıBeytüşşebap'ta polis zırhlı araçtan Kürtçe şarkı çaldı, gençler oynadı
Hakkari'de 322 köy ve mezra yolu kardan kapandıHakkari'de 322 köy ve mezra yolu kardan kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
andrenalin doğa Pamukkale spor tarih turist turizm yamaç paraşütü

En Çok Okunan Haberler

Taksim karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Taksim karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Cinsel yönelimim Allah ile benim aramda

Cinsel yönelimim Allah ile benim aramda

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Ülke şokta! Bir felaket daha... Onlarca kişi kayıp

Ülke şokta! Bir felaket daha... Onlarca kişi kayıp

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde

Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde!

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

TEM'de feci kaza! Metrelerce aşağı uçtu: 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Metrelerce aşağı uçtu

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şüpheli paket alarmı

İstanbul'da hastane önünde şüpheli çanta alarmı

Eski İBB Başkanı Nurettin Sözen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.