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Pamukkale bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 17:48 | Son Güncelleme

Denizli’de bulunan, şifalı suları ve çevresindeki antik kentlerle her mevsim ziyaretçi ağırlayan beyaz cennet Pamukkale Travertenleri’ne Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı ziyaretçiler adeta akın etti.Pamukkale, bayram tatilinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Denizli’de bulunan, şifalı suları ve çevresindeki antik kentlerle her mevsim ziyaretçi ağırlayan beyaz cennet Pamukkale Travertenleri’ne Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı ziyaretçiler adeta akın etti.
Pamukkale, bayram tatilinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Düzenlenen turlarla çok sayıda turistin akın ettiği bölgede zaman zaman kuyruklar oluşuyor. Bayram tatilinde yabancı turistlerin yanı sıra yerli ziyaretçilerini de ağırlayan beyaz cennet Pamukkale’de hava sıcaklığının yüksek olmasına aldırış etmeyen insanlar şifalı sulara girmenin yanında bol bol fotoğraf çektirerek anlarını ölümsüzleştirdi.

“Pamukkale fotoğraflarda görüldüğü kadar değil”
Bayram tatilini Pamukkale’de geçirmeyi tercih eden Alara Uncu, “Yazın en güzel vakit geçirilebilecek yer burası. Her şeyi gelip kendiniz görmeniz lazım. Öyle fotoğraflarda görüldüğü kadar değil burası. Muazzam bir havası var. Yüzüme sürdüğüm şeye, doğal kil maskesi deniliyor. Doğal kaynaklardan çıkan bir şey. Her şeye çok iyi geliyor. Kırışıklıklara olsun, sivilcelere olsun, her şeye iyi geliyor" diye konuştu.
Pamukkale’ye şehir dışından gelen ziyaretçi Ceyda Keser ise, “Tatili burada değerlendirmek istedik. Eskişehir’den geldik. Tatile günü birlik geldik. Güzel geçiyor” dedi.

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