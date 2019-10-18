Pamukkale Belediyesi Meclisi’nden harekata destek açıklaması

Denizli Pamukkale Belediye Meclisi, olağanüstü toplanarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı’na destek verdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, harekâta meclis olarak destek verdiklerini belirterek, “Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG/PYD ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na bir destek de Pamukkale Belediyesi’nden geldi. Pamukkale Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Belediye Başkanı Avni Örki başkanlığında toplanan mecliste oturum, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, meclis üyelerinin toplantıya gösterdiği ilgi için teşekkür ederek, “Suriye’ye düzenlenen harekât Türkiye’nin gücünü göstermiştir. Türkiye bu süreçte hem sahada hem de masada kazanan olmuştur. Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın. Ülkemiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. PKK’nın Suriye’deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye’de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulmuş ve bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak ve aynı zamanda tüm bölgeye huzur, güvenlik ve güvence altına almak için Barış Pınarı Harekâtını başlatmıştır”