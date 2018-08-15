HABER

Pamukkale Belediyesinden ABD ürünlerine boykot

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 21:28 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin: - "Belediye olarak bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına destek veriyoruz ve belediye sosyal tesislerimizde ABD menşeli tüm ürünlerin satışını durduruyoruz"

DENİZLİ (AA) - Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, belediye sosyal tesislerinde ABD menşeli ürünlerin satışını durdurduklarını bildirdi.

Gürlesin, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde ABD'nin Türkiye ekonomisini zayıflatma girişimi sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ürünlerine boykot uygulama çağrısının sonuna kadar destekçisi olduklarını belirtti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin hükümetin sağlam ve iradeli duruşu ve halkın desteğiyle bertaraf edildiğini vurgulayan Gürlesin, şunları kaydetti:

"Son günlerde, Türkiye'mize yönelik açık bir ekonomik saldırı var. ABD'nin ekonomik yaptırımlar üzerinden, ülkemizi zayıflatma çabaları yine boşa çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi, maruz kaldığımız ekonomik saldırının arkasında başka niyetler vardır. Bu ülkeyi kimse yıpratıp boyunduruk altına alamaz."

Gülersin, ülkeyi kötü göstermek isteyenlere karşı belediye olarak, Cumhurbaşkanının çağrısına destek verdiklerini belirterek, "Belediye sosyal tesislerimizde ABD menşeli tüm ürünlerin satışını durduruyoruz. Amacımız, ülkemizde yerli malı tüketimin artırılmasını sağlamaktır. Ülkemiz üzerine oynanan oyunların bozulması noktasında, elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Belediye temizlik işçileri uçurumda çöp topladı  Belediye temizlik işçileri uçurumda çöp topladı  
İzmir Orman Bölge Müdürü Aybal'ın acılı günüİzmir Orman Bölge Müdürü Aybal'ın acılı günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD boykot ekonomi ürün

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Komşudan sıcak açıklama: Türkiye ile yeni bir sayfa

Komşudan sıcak açıklama: Türkiye ile yeni bir sayfa

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den dikkat çeken açıklama! Sıcaklıklar 3 derece birden artacak! İşte İstanbul'da 16 Ağustos Perşembe günü için hava durumu tahmini

Meteoroloji'den dikkat çeken açıklama! Sıcaklıklar 3 derece birden artacak! İşte İstanbul'da 16 Ağustos Perşembe günü için hava durumu tahmini

Ağrı'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Ağrı'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Çanakkale'de 4 katlı apartmanın çatısından bir anda beton zemine çakıldı!

Çanakkale'de 4 katlı apartmanın çatısından bir anda beton zemine çakıldı!

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan-El Sani görüşmesinde gözlerden kaçan ayrıntı

Erdoğan-El Sani görüşmesinde gözlerden kaçan ayrıntı

Bursa'da 10 kamyon dolusu çöpü evinde biriktiren yaşlı kadın yatalak oğlumun çeyizi diyerek kendini savundu!

Bursa'da 10 kamyon dolusu çöpü evinde biriktiren yaşlı kadın yatalak oğlumun çeyizi diyerek kendini savundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.