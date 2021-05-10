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  4. Pamukkale'de tepki çeken görüntü! Çırılçıplak fotoğraf çektirdiler

Pamukkale'de tepki çeken görüntü! Çırılçıplak fotoğraf çektirdiler

10.05.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 2 yabancı erkek turistin çektirdiği çıplak fotoğraf, sosyal medyada tepki topladı.

Pamukkale'de tepki çeken görüntü! Çırılçıplak fotoğraf çektirdiler

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale'de, Polonyalı vücut geliştirme sporcusu Marcin Modrzejewski ve yanındaki erkek arkadaşı çıplak poz verip fotoğraf çektirdi.

Turistlerden Modrzejewski, sosyal medya hesabından fotoğrafı, "Çıplak devriye. Neyse ki kimse devriyemizde boğulmadı" notuyla paylaştı. Görsel, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Tam kapanma nedeniyle sadece yabancı turistlerin gezebildiği 'beyaz cennet'te, turistlerin çektirdiği çıplak fotoğraf, sosyal medyada tepki topladı.

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Modrzejewski'nin bir takipçisi paylaşıma, 'Bu ne pislik' yorumu yaptı.

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DHA

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Pamukkale

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