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Pamukkale'de turist akını!

06.05.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezleri arasında yer alan Pamukkale, tam kapanmadan muaf tutulan turistlerin akınına uğradı. Travertenlerin üzerinde yürüyen, suda zaman geçiren turistler doğal güzelliğin keyfini çıkardı.

Pamukkale'de turist akını!

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de yabancı turistler yoğunluk oluşturdu. Tam kapanmadan muaf olan yabancı turistler, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla ön planda olan 'Beyaz Cennet'e ilgi gösterdi. Travertenler üzerinde yürüyüş yapan turistler, yaz-kış sıcaklığı 36 derece olan Antik Havuz'da termal suya girmenin keyfini sürdü. Eşsiz ortamın tadını çıkartan ziyaretçiler, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf ve video çekerek, bu anları ölümsüzleştirdi.

"HAYRANLIK VERİCİ ORTAM VAR"

Ukrayna'dan gelen turistlerden Tania Tatyana, Pamukkale'nin benzersiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirtti. Travertenlerde yürümenin çok farklı bir his olduğunu ifade eden Tatyana, "Türkiye'ye pandemi döneminde tatile geldik. Burası çok güzel bir yer. Hayranlık verici bir ortamı var. Restoranlar paket servis yaparak çalışıyor. Oturup yemek yiyemiyoruz. Eskiye göre burada az turist olduğunu gördük. Ancak tarihi ve doğal yerleri rahatça gezebilir çok güzel fotoğraflar çekilebiliyor" dedi.

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"DOĞAL GÜZELLİĞİN TADINI ÇIKARIYORUZ"

Rusya'dan gelen Svetlana Zilvova ise, "Pamukkale'ye hayran kaldım. Arkadaşımla buraya geldim. Pandemi nedeniyle önlemler üst seviyede. Doğal güzelliğin tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Pamukkale tam kapanma

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