Pamukkale travertenleri ışıklandırılacak

DENİZLİ (AA) - Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından Pamukkale travertenlerinin aydınlatılması için hazırlanan projenin hayata geçirileceğini bildirdi.

Avni Örki, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Ankara'da çeşitli temaslarda bulunduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Pamukkale travertenlerinin aydınlatılması konusunda yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüşmelerin gerçekleştirildiğini kaydeden Örki, şu ifadeleri kullandı:

"Turizm Bakanımıza, Pamukkale ve Karahayıt ile ilgili taleplerimizi ilettik. Pamukkale travertenlerinin aydınlatılması konusunda yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüşmeler yaptık. Milyarlarca liraya mal olacak bu projenin sezona yetiştirilmesi de gündemde. Mimari aydınlatma ile Pamukkale'nin gecesi başka gündüzü bir başka güzel olacak. Turizmi canlandırmasını ümit ettiğimiz bu çalışmanın yanında sokak sağlıklaştırmasını da önemsiyoruz. Bu konularda Bakanlığımızdan destekler istedik."

Örki, turizm yolu olarak bilinen yolun, 1,5 milyon liralık bütçe ile sıcak asfalta kaplanması için görüşmeler yaptıklarını da belirtti.