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Pamukkale turistlerin gözdesi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2020 09:47 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale Hierapolis Örenyeri, geçtiğimiz yılı büyük bir yükselişle kapattı. Geçen yıl turistlerin ziyaret ettiği ücretli örenyerleri arasında Topkapı Müzesi'ni de geçen Pamukkale, Ayasofya'dan sonra 2'nci sıraya yerleşti.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan beyaz travertenleriyle dünyaca üne kavuşan Pamukkale, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Termal sularıyla 2 bin 500 yıldır insanlara şifa dağıtan, içinde tarihi eserlerin bulunduğu Kleopatra Antik Havuzu, antik tiyatro, cehennem kapısı Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Phlippus'un mezarının da bulunduğu diğer tarihi ve kültür zenginleriyle öne çıkan Pamukkale Hierapolis Örenyeri, dünyanın her yerinden ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

İLK KEZ 2'NCİ SIRAYA YERLEŞTİ

İLK KEZ 2'NCİ SIRAYA YERLEŞTİ
Pamukkale Hierapolis Örenyeri, 2019 yılında Türkiye'de turistlerin en çok ziyaret ettiği ücretli müze ve örenyerleri arasında Topkapı Müzesi'ni geçerek, tarihinde ilk kez 2'nci sıraya yerleşti. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, turizmciler olarak hedeflerinin Pamukkale'nin en çok ziyaret edilen yer olmasını sağlamak olduğunu söyledi. Pamukkale Hierapolis Örenyeri'nin UNESCO listesinde hem doğal, hem de kültürel alanda 2 farklı sınıfta yer aldığını belirten Şen, şunları söyledi:
"2018 yılında Pamukkale'yi 2 milyon 189 bin 529 kişi ziyaret etti. 2019 yılında ise bu rakam 2 milyon 557 bin 868 ziyaretçiye ulaştı. Yaklaşık yüzde 17 civarında artış yakaladık. 2019 yılında ücretli müze ve örenyerleri arasında 1'nci sırada Ayasofya Müzesi'ni 3 milyon 727 bin 361 kişi ziyaret ederken, 2'nci sıraya yerleşen Pamukkale'yi ise 2 milyon 557 bin 868 kişi ziyaret etti. 3'ncü sıraya yerleşen Topkapı Müzesi ise 2 milyon 364 bin 946 kişi ziyaret etti"

HEDEF 3,5 MİLYON TURİST

HEDEF 3,5 MİLYON TURİST
Pamukkale'nin 2'nci sıraya yerleşmesinin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Şen, "Gelecek yıllarda bu sayının üzerine çıkarak 3 milyon 500 bin ziyaretçi hedefliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müze ve örenyerlerinde 1 gün ücretsiz çalışma yapması, bu rakamları artıracaktır. Bölgemizde şu anda özellikle Uzak Doğulu ziyaretçilerden dolayı sıkıntı yaşanıyor. Bunun da en kısa zamanda çözülmesi ve dünyadaki turizm hareketine etki edecek olan olayın tüm insanlık için de çözüm bulmasını istiyoruz " diye konuştu.

HEM DOĞAL HEM KÜLTÜREL GÜZELLİKLER SUNUYOR

HEM DOĞAL HEM KÜLTÜREL GÜZELLİKLER SUNUYOR
"Pamukkale, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde hem doğal, hem de kültürel anlamda iki sınıfta yer aldığı için ziyaretçi akınına uğruyor. Dünyada böyle 35 yer bulunuyor. Ziyaretçi sayısının artmasının nedeni de budur. Biz Pamukkale'nin birinci sırada olmasını istiyoruz. Pamukkale'de yapılacak ışıklandırma projesi ve fizik tedavi hizmetinin girmesinden sonra çok daha ziyaretçi gelecektir." (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi Pamukkale

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