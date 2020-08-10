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Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 14:53 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırıldı

YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Üniversitedeki “Öğretim görevlisi” ilanında “Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği ya da Fars Dili ve Edebiyatı Mezunu olmak, Dil alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, lisans sonrası en az 10 yıl deneyim, yabancılara Türkçe öğretimi sertifikasına sahip olmak ve ikinci dil bilmek” şartları arandı.

Rektör Hüseyin Bağ'ın eşi Derya Bağ'ın Pamukkale Üniversitesi üzerinde yayınlanan özgeçmişine göre, Bağ; “Arapça öğretmenliği mezunu. Dil Bilimi ve Kültür Araştırmaları konusunda yüksek lisans yaptı ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sertifikasına da sahip bulunuyor.

Pamukkale Üniversitesi'nin resmi web sitesinde önceki gün yayınlanan ‘Öğretim Görevlisi Alım İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları'na göre de 10 Ağustos'ta yapılacak sınava katılacak isim “D B” şeklinde duyuruldu.

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