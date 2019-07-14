Pamukkale ’Vosvos Festivali’yle renklendi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bu yıl 2’ncisi düzenlenen Vosvos Festivali’nde 15 şehirden katılan 100’e yakın Vosvos, kentte renkli görüntüler oluşturdu. Başkan Örki, festivalin Pamukkale’ye değer katacağını söyledi.

Pamukkale Belediyesi 2’nci Vosvos Festivali ilçeye renk kattı. 12- 13 ve 14 Temmuz tarihleri arasında Karahayıt’ta gerçekleşen Festival’e 15 ilden onlarca Vosvos sahibi katıldı. Pamukkale Belediyesi ile Denizli Vosvos (DENVOS) Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği program Karahayıt’ta bulunan kamp alanında gerçekleşti. Çadır ve karavanlarla festivale katılan vatandaşlar 3 gün boyunca gerçekleşen farklı etkinlik ve aktivitelerle eğlenceli ve keyifli anlar yaşadı.

“’Beyaz Cennet’i de gezdiler”

Pamukkale Ören Yeri’nde gezen katılımcılar, Pamukkale’nin güzelliğine hayran kaldı. Festivale katılan tüm Vosvo’ların katılımı ile gerçekleşen Denizli şehir turunda onlarca renkli Vosvosu gören Denizlili vatandaşlar ilgiyle konvoyu izledi. Konvoy sonunda onlarca araç Pamukkale Belediyesi’ne gelerek görsel bir şölen oluşturdu. Pamukkale Belediyesi 2’nci Vosvos Festivali 15 Temmuz sabahı gerçekleşecek vedalaşma ve kapanış programı ile son bulacak.