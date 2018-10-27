HABER

Pamukkale vosvoslarla renklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 23:00 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, Pamukkale Belediyesi'nin ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yıl ilkini gerçekleştirdiği 'Pamukkale Belediyesi 1'inci Vosvos Festivali' renkli görüntülere sahne oldu.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, Pamukkale Belediyesi'nin ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yıl ilkini gerçekleştirdiği 'Pamukkale Belediyesi 1'inci Vosvos Festivali' renkli görüntülere sahne oldu. Üç gün sürecek festivale çok sayıda vosvos tutkunu otomobilleriyle katılıp Pamukkale'de tur attı.

Pamukkale Belediyesi, turizm merkezleri Pamukkale ve Karahayıt'ı hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtmak amacıyla bu yıl farklı bir etkinlik düzenleyerek 3 gün sürecek '1'inci Vosvos Festivali'ni başlattı. Festivale Türkiye'nin dört bir yanından 100'den fazla vosvos derneği üyesi katıldı. Karahayıt'ta kamp kuran vosvos severler ilk gün Karahayıt'dan başlayıp, Pamukkale'de Kocaçukur'da tamamlanan 'Cumhuriyet Konvoyu' yaptı. Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Gürlesin'in de katıldığı 'Cumhuriyet Konvoyu' Pamukkale ve Karahayıt'ta tur atarken halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı, renkli görüntülere sahne oldu.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin Pamukkale'nin bir turizm ilçesi olduğunu belirterek, "UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale'yi ve Karahayıt'ı tüm dünyanın tanıması için çalışıyoruz. Bizler turizm ilçesiyiz. Bize göre hazine değerinde olan bölgedeyiz. Bu bölgenin tanıtılması gerekiyor. Bu tarihlere denk getirme sebebimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bu güzel festivalle Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katkı vermek, coşku katmak istedik" diye konuştu.

PARTNERDuş sonrası 'sıfır makyaj' pozuDuş sonrası 'sıfır makyaj' pozu
İzmit-Kandıra yolunda facia! Çok sayıda ölü ve yaralı varİzmit-Kandıra yolunda facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası liderlerden ortak bildiriDörtlü Suriye Zirvesi sonrası liderlerden ortak bildiri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

İzmit-Kandıra yolunda facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İzmit-Kandıra yolunda facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası liderlerden ortak bildiri

Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası liderlerden ortak bildiri

Gümüşhane'deki Limni Gölü’nde kış güzelliği

Gümüşhane'deki Limni Gölü’nde kış güzelliği

Arjantin’de yanlışlıkla protestoya katılan Türk gözaltına alındı

Arjantin’de yanlışlıkla protestoya katılan Türk gözaltına alındı

Liderler Dörtlü Suriye Zirvesi için İstanbul'da

Liderler Dörtlü Suriye Zirvesi için İstanbul'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.