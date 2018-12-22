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Pamukkale, yılbaşında dolu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 17:57 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale'de yılbaşı bereketi yaşanıyor.

Pamukkale, yılbaşında dolu

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale'de yılbaşı bereketi yaşanıyor. Yeni yılı karşılamak isteyen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Pamukkale ve Karahayıt'taki otellerin doluluk oranları yüzde 100 seviyesine ulaştı.
Yeni yıla, beyaz travertenleriyle ünlü 'Beyaz Cennet' Pamukkele'de girmek isteyen yerli ve yabancı turistler, bölgedeki otellere yoğun ilgi gösterdi. Doğal güzelliği, kültürel zenginliği ve şifalı sularının yanısıra balon turları, paraşüt uçuşları gibi ziyaretçilerine eğlenceli imkanlar da sunan Türkiye'nin en gözde turizm mekanlarından Pamukkale'de, otellerin doluluk oranları yüzde 100'leri buldu.
'YOĞUNLUK SEVİNDİRİCİ'
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, yoğunluğun turizmciler açısından sevindirici olduğunu belirterek, "Yılbaşı öncesi bölgemizdeki oteller yüzde 100 doluluklara ulaşmış durumda. Buraya gelen misafirlerimiz yaklaşık 80 kilometre ilerideki Denizli Kayak Merkezi'nde kayak yapabilecek. Şu an kaymaya da çok elverişli bir ortam var. Daha sonra buradaki termal sularda bu yorgunluklarını çıkarabilecekler. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. Yaşanan doluluk turizmciler açısından sevindirici. Bundan sonraki dönemlerde termali, kayağı, tarihi dokusu, yamaç paraşütü, balonu ve bu tür deneyimleri yaşamak isteyen yerli turistlerimizi de bölgemize bekliyoruz. 2019'da bölgemizdeki turizmin çok iyi geçeceğini düşünüyoruz" dedi.
'YOĞUN BİR TALEP VAR'
Pamukkale'de bulunan bir otelin müdürü Taner Ulutaşdemir ise, il dışından gelen turistlerin yılbaşına Pamukkale'de girmek için yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Otel olarak yılbaşına hazırız. Rezervasyonlarımız 10 gün öncesinden yoğunlaşmaya başladı. Otelimiz yılbaşı için dolmak üzere. Konsept olarak iki, üç günlük konaklamalı paketlerimiz var. Yılbaşı gecesi için çok çeşitli gala yemeği ve eğlence dolu bir gece, çocukları için de renkli aktiviteler düşündük. Misafirlerimiz bu yıl da Pamukkale'yi tercih ettiler. Genellikle şehir dışından misafirlerimiz ilgi gösteriyor. Şu an için yoğun bir talep var. Pamukkale termal bir bölge olduğu için, gelenler daha çok Karahayıt'taki termali tercih ediyor. Biz de misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

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Pamukkale, yılbaşında doluPamukkale, yılbaşında doluPamukkale, yılbaşında dolu

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